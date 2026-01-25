Ionuț Radu, trendsetter FOTO +VIDEO. Ce a făcut un fan spaniol atunci când l-a întâlnit pe portarul echipei naționale

Un suporter al celor de la Celta Vigo a sărbătorit într-un mod inedit întâlnirea cu Ionuț Radu (28 de ani), portarul naționalei României.

Fanul l-a întâlnit pe Radu în aeroport și a reprodus celebrarea pe care portarul lui Celta o face atunci când echipa sa câștigă.

Ionuț Radu, trendsetter

Suporterul Celtei l-a întâlnit pe Ionuț Radu și a decis să imortalizeze momentul într-un mod inedit.

Acesta a stat în cap, iar Ionuț Radu alături de doi prieteni de-ai săi l-au ținut de picioare. Mai mult, suporterul era îmbrăcat cu tricoul special al lui Ionuț Radu, cel cu numele și numărul tipărite invers.

Momentul a fost imortalizat rapid de un om din staff-ul Celtei și a fost postat ulterior pe rețelele de socializare ale clubului spaniol.

Ionuț Radu, fenomen la Celta Vigo

Portarul echipei naționale a devenit rapid unul dintre preferații fanilor Celtei după evoluțiile foarte bune din acest sezon, dar și datorită modului în care acesta celebrează victoriile.

După mai multe partide din acest sezon, Radu a stat în cap la finalul meciurilor, fiind ținut de picioare de colegii săi.

La finalul partidei cu Rayo Vallecano, scor 3-0, Radu a făcut din nou această celebrare, doar că de această dată într-un tricou special care avea numele și numărul tipărite invers, pentru a fi vizibile atunci când stă cu capul în jos.

După ce au văzut tricoul special, fanii Celtei au cerut ca tricoul să fie comercializat, iar clubul s-a conformat, tricourile fiind puse ulterior la vânzare în magazinul oficial.

Tricoul purtat de Ionuț Radu, în magazinul celor de la Celta Vigo. Foto: eldesmarque.com

