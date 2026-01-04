Barcelona a rupt blestemul Victorie uriașă pe terenul rivalei Real Madrid, în primul El Clasico al anului

Barcelona a învins-o pe Real Madrid, scor 105-100, chiar în capitala Spaniei, în primul El Clasico al anului la baschet masculin.

A fost prima victorie a catalanilor în fața marii rivale, după o pauză de aproape doi ani.

Barcelona a reușit să rupă blestemul și să câștige pe terenul lui Real Madrid, după nouă înfrângeri consecutive, în toate competițiile.

Mai mult decât atât, trupa antrenată de Xavi Pascual a pus capăt unei serii de 37 de victorii ale rivalei pe teren propriu, în Liga ACB, scrie marca.com.

Real Madrid și Barcelona au oferit un adevărat spectacol în Movistar Arena, la primul El Clasico.

După un prim sfert echilibrat încheiat cu 28-24 pentru catalani, echipa antrenată de Xavi Pascual a arătat mult mai multă concentrare în actul secund.

Barcelona a reușit să se distanțeze la un moment dat la 10 puncte (46-36), însă a intrat la vestiare cu un avantaj de doar patru (48-44).

Real Madrid și-a adus aminte că evoluează în fața propriilor suporteri și s-a trezit după reluarea jocului. A reușit să treacă în avantaj grație veteranului Sergio Llull și experimentatului Mario Hezonja (72-68).

Cu toate acestea, tot gruparea blaugrana a fost cea care a terminat și al treilea act în față (77-75).

Venit de pe banca de rezerve, argentinianul Nico Laprovittola a ieșit la rampă în ultimul sfert. Veteranul în vârstă de 35 de ani a marcat 10 puncte și a condus-o pe Barcelona spre victorie (105-100).

Ultimul succes al catalanilor în fața marii rivale data din 7 aprilie 2024, atunci când se impuneau, scor 85-79.

Nico Laprovittola și Kevin Punter, cu 19 puncte, au fost cei mai buni marcatori ai Barcelonei, în timp ce de la Real Madrid s-au remarcat Mario Hezonja, cu 27 și Facundo Campazzo, cu 15.

După acest rezultat, Real Madrid rămâne lider în liga ACB, cu 24 de puncte, în timp ce Barcelona este pe 4, cu 20 de puncte.

