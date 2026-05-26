„Real nu are nevoie de pansament” Contracandidatul lui Perez la președinția Madridului nu-l vrea pe Mourinho antrenor. Alesul lui + ce anunță
Enrique Riquelme vrea să-l dea jos pe Florentino Perez din vârful lui Real Madrid. Foto: Imago
alt-text Publicat: 26.05.2026, ora 13:31
alt-text Actualizat: 26.05.2026, ora 13:31
  • Enrique Riquelme, 37 de ani, contestă numirea lui Jose Mourinho ca antrenor al Madridului înainte să-l înfrunte pe Florentino Perez (79) în alegerile pentru președinția lui Real. 

Florentino Perez, 79 de ani, vrea să-i convingă pe toți la Real Madrid că el este singurul care poate conduce „Casa Albă”.

Dar Enrique Riquelme, 37 de ani, este pregătit să-l înfrunte la alegerile pentru președinția clubului blanco.

Tânărul contracandidat contestă deciziile lui Perez. Mai ales pe ultima, cea a viitorului antrenor. Nu-l vrea pe Jose Mourinho înapoi pe „Santiago Bernabeu”.

3 trofee
a cucerit Mourinho în trei sezoane la Real (2010-2013): titlul, Copa del Rey și Supercupa Spaniei

Riquelme: „Nu am fost niciodată un fan al lui Mourinho”

Riquelme a spus clar ce simte față de tehnicianul portughez în vârstă de 63 de ani.

„Nu am fost niciodată un fan al lui Mourinho. Am fost și sunt suporter al lui Real Madrid”, a declarat Riquelme într-un interviu pentru ABC.

„Este un antrenor grozav, a obținut multe succese, are un stil aparte de a gestiona vestiarul.

Venirea sa poate fi bună sau nu pentru un anumit club. Real Madrid are nevoie de un proiect de viitor, nu unul pe termen scurt, ca un pansament pentru momentul actual.

Trebuie să schimbe complet cursul cu un proiect pe termen mediu și lung”.

Există deja transferuri finalizate. Am două mari vedete internaționale semnate pentru Real Madrid. Sunt doi jucători și lucrăm la problema antrenorului Enrique Riquelme, candidat la președinția lui Real Madrid

Pe cine vrea Riquelme antrenor la Real: Klopp sau Raul

Jurnalistul spaniol Matias Prats a spus pentru Marca.com pe cine vrea și pe cine poate să aducă Riquelme pe banca lui Real, dacă devine președinte.

„Jurgen Klopp ar fi numele visat, dar mi se pare imposibil”, a afirmat acesta.

Klopp, 58 de ani, s-a retras în 2024, după nouă ani la Liverpool, fiind de atunci director de dezvoltare a fotbalului la concernul Red Bull.

Numirea lui Xabi Alonso a fost alegerea corectă, dar demiterea lui a fost o greșeală. Nu poți construi un proiect în trei luni Enrique Riquelme, candidat la președinția lui Real Madrid

Germanul a mărturisit că meseria de antrenor îl sufoca: „Mi se strângea pieptul de presiune”.

Dacă nu va fi Klopp, ar putea fi Raul Gonzalez.

În vârstă de 48 de ani, fostul căpitan al Madridului, la Real între 1994 și 2010, a antrenat echipa B a clubului blanco în perioada 2019-2025.

Raul este o legendă, e pregătit și nu a avut niciodată ocazia să antreneze prima echipă. Ar putea fi un atu electoral important pentru Riquelme Matias Prats, jurnalist spaniol

