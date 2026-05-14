Război în Spania: „Los Negreira Boys” Florentino Perez a continuat tirul contra Barcelonei: „Nu lucrez cu un club care cumpără arbitri de 20 de ani”
alt-text Publicat: 14.05.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 14.05.2026, ora 16:58
  • Florentino Perez e în conflict deschis cu Barcelona. Președintele Madridului s-a mutat la canalul La Sexta pentru un interviu în care atacat gruparea blaugrana. 
  • Le-a găsit o poreclă rivalilor, legată de scandalul de corupție ce apasă asupra clubului catalan, care l-a plătit timp de 17 ani pe vicepreședintele comisiei arbitrilor spanioli. 

Florentino Perez (79 de ani) a organizat marți seară o conferință de presă halucinantă, la centrul sportiv Valdebebas, acuzând o conspirație anti-Real Madrid și atacând cu agresivitate presa, inclusiv cu reacții sexiste și rasiste.

Miercuri seară, președintele clubului blanco s-a mutat la televiziunea La Sexta, pentru un interviu cu jurnalistul Josep Pedrerol, în timpul emisiunii El Chiringuito de Jugones.

Florentino Perez: „Ar fi un minunat dacă Barca mă va da în judecată”

A atacat iar Barcelona pentru scandalul de corupție Negreira. Le-a găsit și o poreclă catalanilor: „Los Negreira Boys”. Continuând să acuze marea rivală că l-a plătit timp de 17 ani pe Jose Maria Enriquez Negreira, între 2001 și 2018, când acesta era vicepreședintele comisiei arbitrilor spanioli.

Perez și Laporta nu păreau dușmani pe 26 octombrie 2025, înainte de Real - Barcelona 2-1, în LaLiga. Nici când plănuiau împreună crearea Superligii Europei.

Nu acceptă explicația Barcei, că Negreira era plătit pentru consultanță și analiză a arbitrilor. Susține că a fost „corupție sistemică”.

8,4 milioane de euro
a primit în total Jose Maria Enriquez Negreira din partea Barcelonei în perioada 2001-2018

Întrebat de amenințarea cu tribunalul după conferința de marți, Perez a răspuns ironic: „Ar fi un minunat dacă Barca mă va da în judecată! Șapte ligi furate? Vorbeam la figurat”, a spus Perez. 

Perez: „Barca a recunoscut că a dat bani. Cel mai mare caz de corupție”

A acuzat însă: „Negreira este cel mai mare caz de corupție din istoria fotbalului mondial”.

A reluat ideea de la conferință: „Anul acesta, arbitrii ne-au furat între 16 și 18 puncte”.

Barca a recunoscut că a dat bani. Pentru ce? Ca să lupte împotriva lui Real. Apoi cei de acolo zic că au plătit pentru rapoartele arbitrilor, dar acestea nu există. Antrenorii au spus-o. Totul este clar ca lumina zilei. Florentino Perez, președinte Real Madrid

Afirmă că liga iberică este complice din cauza atitudinii față de dosarul Negreira.

Perez: „Relația cu Barcelona este complet ruptă”

Când dialogul a ajuns la subiectul Lamine Yamal, dacă Madridul este sau nu atras de el, Perez a replicat:

„Îmi place de Lamine Yamal. Ar trebui să-l transfer? Ținând cont de relația actuală cu Barcelona, ​​cum putem să-l transferăm?”.

Nu lucrez cu un club care cumpără arbitri de 20 de ani. Vreau dreptate. Relația cu Barcelona este complet ruptă. Florentino Perez, președinte Real Madrid

L-a contestat încă o dată pe arbitrul sloven Slavko Vincic pentru meciul Bayern - Real 4-3, în returul „sferturilor” Ligii.

Dar nu l-a acuzat: „Nu pot spune că a făcut-o intenționat. E nimic în comparație cu «băieții Negreira»”.

