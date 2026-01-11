„Dacă Spania va câștiga, eu voi fi fericit”  Lionel Scaloni , declarație surprinzătoare despre Finalissima: „Am un mare respect pentru el”

Lionel Scaloni (47 de ani), selecționerul Argentinei, a vorbit despre Finalissima, meciul dintre Argentina, câștigătoarea Copa America 2024, și Spania, echipa triumfătoare de la Euro 2024.

Spania - Argentina se va juca pe 27 martie 2026, în Qatar, pe stadionul Lusail, acolo unde selecționata sud-americană a devenit campioană mondială acum 3 ani.

Tehnicianul argentinian a prefațat duelul cu Spania și a oferit o declarație surprinzătoare.

Lionel Scaloni, declarație surprinzătoare despre Finalissima: „Dacă Spania câștigă, eu voi fi fericit”

Întrebat despre duelul cu Spania, selecționerul argentinian a declarat că dacă formația iberică se va impune, el se va bucura pentru antrenorul Luis de la Fuente, cel despre care spune că i-a fost mentor în perioada în care efectua cursurile de antrenor.

Scaloni a declarat că are un respect foarte mare pentru antrenorul spaniol și a mai spus că se bucură pentru toate reușitele acestuia din mandatul la naționala Spaniei.

„Luis De La Fuente a fost mentorul meu când făceam cursurile de antrenorat. Am un mare respect pentru el pentru că ne-a tratat pe toți într-un mod foarte amabil și special. Sunt fericit pentru el, pentru cum se descurcă.

Chiar dacă vom juca împotriva lor, o parte din inima mea este alături de Spania, datorită anilor pe care i-am trăit acolo, dar și pentru că soția mea este spaniolă”, a declarat Lionel Scaloni, conform bolavip.com.

Scaloni a cunoscut-o pe Elisa Montero în Mallorca, în 2008. Ei au doi fii, Ian, 14 ani, și Noah, 10 ani

Dacă Argentina nu va câștigă, iar Spania se va impune, voi fi fericit Lionel Scaloni, selecționer Argentina

