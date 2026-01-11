„Dacă Spania va câștiga, eu voi fi fericit”  Lionel Scaloni , declarație surprinzătoare despre Finalissima: „Am un mare respect pentru el”

- Lionel Scaloni (47 de ani), selecționerul Argentinei, a vorbit despre Finalissima, meciul dintre Argentina, câștigătoarea Copa America 2024, și Spania, echipa triumfătoare de la Euro 2024.
- Spania - Argentina se va juca pe 27 martie 2026, în Qatar, pe stadionul Lusail, acolo unde selecționata sud-americană a devenit campioană mondială acum 3 ani.
Tehnicianul argentinian a prefațat duelul cu Spania și a oferit o declarație surprinzătoare.
Lionel Scaloni, declarație surprinzătoare despre Finalissima: „Dacă Spania câștigă, eu voi fi fericit”
Întrebat despre duelul cu Spania, selecționerul argentinian a declarat că dacă formația iberică se va impune, el se va bucura pentru antrenorul Luis de la Fuente, cel despre care spune că i-a fost mentor în perioada în care efectua cursurile de antrenor.
Scaloni a declarat că are un respect foarte mare pentru antrenorul spaniol și a mai spus că se bucură pentru toate reușitele acestuia din mandatul la naționala Spaniei.
„Luis De La Fuente a fost mentorul meu când făceam cursurile de antrenorat. Am un mare respect pentru el pentru că ne-a tratat pe toți într-un mod foarte amabil și special. Sunt fericit pentru el, pentru cum se descurcă.
Chiar dacă vom juca împotriva lor, o parte din inima mea este alături de Spania, datorită anilor pe care i-am trăit acolo, dar și pentru că soția mea este spaniolă”, a declarat Lionel Scaloni, conform bolavip.com.
Dacă Argentina nu va câștigă, iar Spania se va impune, voi fi fericit Lionel Scaloni, selecționer Argentina