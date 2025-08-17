Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru  Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane

Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei, după ce a învins-o pe Stuttgart , scor 2-1.

Bayern Munchen și Stuttgart au oferit un meci spectaculos la prima partidă oficială a sezonului din Germania.

Formația antrenată de Vincent Kompany și-a arătat superioritatea încă din primele minute, iar după câteva ocazii bune a deschis scorul.

Harry Kane a profitat de o preluare eronată a stoperului elvețian Luca Jaquez (22 de ani) și a marcat cu un șut din cădere de la marginea careului. Era minutul 18.

Bayern a avut ocazia să-și „dubleze” avantajul până la pauză, dar Laimer și Olise nu au găsit ținta.

Debut de vis pentru Luis Diaz la Bayern Munchen

Manuel Neuer a avut un reflex incredibil, în minutul 74, la un șut din afara careului, al lui Leweling, deviat de Upamecano.

În loc de 1-1 s-a făcut 2-0 pentru bavarezi. Transferat în această vară de Bayern, de la Liverpool, Luis Diaz a punctat două minute mai târziu, cu o lovitură de cap, din apropierea careului de 6 metri.

Fotbalistul columbian i-a dedicat golul fostului său coechipier de pe Anfield, Diogo Jota, jucător care și-a pierdut viața, alături de fratele său în noaptea de 2 spre 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Luis Diaz, omagiu pentru Diogo Jota/ Foto: IMAGO

Stuttgart a marcat și ea prin Leweling, în prelungirile partidei, însă a fost prea târziu pentru a forța egalarea și implicit trimiterea meciului la loviturile de departajare.

11 Supercupe ale Germaniei are Bayern Munchen în palmares

