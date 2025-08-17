Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru  Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei/ Foto: IMAGO
Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane

Alexandru Smeu
Publicat: 17.08.2025, ora 13:39
  • Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei, după ce a învins-o pe Stuttgart, scor 2-1.
  • Pentru Harry Kane (32 de ani) este al doilea trofeu al carierei, după succesul de sezonul trecut, din Bundesliga.

Bayern Munchen și Stuttgart au oferit un meci spectaculos la prima partidă oficială a sezonului din Germania.

„Dobre o să aibă cifre impresionante!” Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere”
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei

Formația antrenată de Vincent Kompany și-a arătat superioritatea încă din primele minute, iar după câteva ocazii bune a deschis scorul.

Harry Kane a profitat de o preluare eronată a stoperului elvețian Luca Jaquez (22 de ani) și a marcat cu un șut din cădere de la marginea careului. Era minutul 18.

Bayern a avut ocazia să-și „dubleze” avantajul până la pauză, dar Laimer și Olise nu au găsit ținta.

Debut de vis pentru Luis Diaz la Bayern Munchen

Manuel Neuer a avut un reflex incredibil, în minutul 74, la un șut din afara careului, al lui Leweling, deviat de Upamecano.

În loc de 1-1 s-a făcut 2-0 pentru bavarezi. Transferat în această vară de Bayern, de la Liverpool, Luis Diaz a punctat două minute mai târziu, cu o lovitură de cap, din apropierea careului de 6 metri.

Fotbalistul columbian i-a dedicat golul fostului său coechipier de pe Anfield, Diogo Jota, jucător care și-a pierdut viața, alături de fratele său în noaptea de 2 spre 3 iulie, în urma unui accident rutier produs pe autostrada A-52 în provincia Zamora, Spania.

Luis Diaz, omagiu pentru Diogo Jota/ Foto: IMAGO Luis Diaz, omagiu pentru Diogo Jota/ Foto: IMAGO
Luis Diaz, omagiu pentru Diogo Jota/ Foto: IMAGO

Stuttgart a marcat și ea prin Leweling, în prelungirile partidei, însă a fost prea târziu pentru a forța egalarea și implicit trimiterea meciului la loviturile de departajare.

11
Supercupe ale Germaniei are Bayern Munchen în palmares

