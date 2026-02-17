Când poate debuta Pușcaș Președintele lui Dinamo a făcut și alte dezvăluiri: negocieri cu un jucător-cheie

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre prelungirea contractului lui Raul Opruț (28 de ani)

Oficialul „câinilor” a explicat cum s-a ajuns la alegerea lui George Pușcaș (29 de ani) ca soluție de atacant și a precizat când va fi apt de joc.

Fundașul lateral al „câinilor” s-a alăturat lui Dinamo în sezonul 2024-2025 și s-a impus rapid ca unul dintre jucătorii cei mai importanți ai echipei.

Andrei Nicolescu: „Suntem în negocieri cu Opruț. Nu mai are nicio clauză”

Raul Opruț a înscris deja patru goluri în actuala ediție a Superligii, fiind marcatorul unicului gol din partida cu Unirea Slobozia, în etapa #27.

„Opruț mai are contract un an și jumătate, suntem în negocieri de prelungire din cantonamentul de iarnă. El e foarte ok (n.r. - ca atitudine, în privința prelungirii).

Nu mai are nicio clauză acum. A avut o clauză în primul an de contract cu noi, pentru că, după ce ne-am salvat atât de greu de la retrogradare în primul an, toți jucătorii aveau frica asta, a repetării unui sezon mai puțin reușit.

A avut o clauză de reziliere de 250.000 de euro, dacă Dinamo ar fi retrogradat anul trecut”, a spus Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Raul Opruț a adunat 68 de meciuri la Dinamo, în care a înscris 4 goluri și a oferit două pase decisive.

Fotbalistul este cotat la 1,7 milioane de euro, conform transfermarkt.com.

Andrei Nicolescu, despre transferul lui Pușcaș: „Avem acord verbal. Kopic l-a plăcut foarte mult”

După ce a confirmat faptul că George Pușcaș va semna un contract pe un an și jumătate cu roș-albii, Nicolescu a explicat cum s-a ajuns la acest transfer.

„Cu Pușcaș nu e încheiat transferul, că nu a semnat. Avem acorduri verbale, scrise, transmise, va trebui să vină să semneze pe un an și jumătate.

El a fost o variantă mai demult pentru noi, din decembrie. Era foarte greu accesibilă, dar am urmărit-o, am văzut că nu se întâmplă nimic și am mai insistat

Kopic l-a plăcut foarte mult, crede mult în el. A vorbit cu el, a înțeles care sunt problemele. Sper ca noi să-l ajutăm pe el și el să ne ajute pe noi”, a spus Nicolescu.

Pușcaș are nevoie cam de 3 săptămâni pentru a putea juca. 100% nu e vorba de sumele vehiculate, e un contract corect pentru ambele părți. Mai are ceva de finalizat, o procedură medicală. Are pubalgie și mai are o ședință sau două, apoi ne vedem să semnăm. Alți jucători nu mai sunt pe listă, dar nu spunem «nu» niciodată, dacă un jucător ne poate ajuta Andrei Nicolescu

George Pușcaș va lupta cu Mamoudou Karamoko și Alexandru Pop pentru un loc în primul „11” al echipei.

În actuala stagiune, francezul Karamoko a strâns 6 goluri și o pasă decisivă (22 de meciuri), iar Pop a marcat 3 goluri și a oferit 2 pase decisive (26 meciuri).

De-a lungul carierei, George Pușcaș a mai trecut pe la Inter Milano, Pisa, Palermo, Bari, Genoa, Benevento sau Reading.

107 goluri a marcat George Pușcaș în 368 de meciuri jucate în cariera sa

