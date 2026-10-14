„7 injecții sunt sinucidere curată” Fostul jucător din La Liga a reapărut după 10 ani cu dezvăluiri șocante
Benoit Tremoulinas. Foto: IMAGO
Campionate

„7 injecții sunt sinucidere curată” Fostul jucător din La Liga a reapărut după 10 ani cu dezvăluiri șocante

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.10.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 14.10.2026, ora 21:43
  • Benoit Tremoulinas (40 de ani) ar putea reveni pe gazon la 7 ani de la retragere și la 10 ani de la ultimul meci oficial pe care l-a jucat.
  • Fostul jucător francez a venit cu noi dezvăluiri despre problemele medicale pe care le-a întâmpinat.
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Problemele fundașului au apărut în 2016, după o ruptură de menisc la genunchiul stâng, care l-a împiedicat să mai revină pe gazon și care i-a adus numeroase complicații ulterioare.

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Benoit Tremoulinas: „Obiectivul meu este să joc din nou la Girondins de Bordeaux

Ajuns la vârsta de 40 de ani, fostul fotbalist a oferit detalii despre tratamentul chinuitor pe care a fost nevoit să-l urmeze după accidentarea care l-a făcut să se retragă în 2019, după 3 operații.

„Personalul medical de la Sevilla mi-a administrat multe injecții cu corticosteroizi.

În primele trei luni, genunchiul a început să mă doară foarte tare, iar în al doilea an (2015-2016), a trebuit să fac probabil șase sau șapte infiltrații pe parcursul sezonului, ceea ce este extrem de mult.

Toți chirurgii mi-au spus: «Îmi cer scuze că spun asta, dar ceea ce faci tu e o porcărie».

Poate că se pot face aceste infiltrații din când în când, una pe an, pentru a ascunde durerea într-un meci important… dar șase sau șapte înseamnă sinucidere!”, a spus Tremoulinas, potrivit marca.com.

67
de meciuri a disputat Tremoulinas pentru Sevilla. A marcat un gol și a oferit 10 pase decisive

Acum, într-o declarație pentru L'Equipe, francezul a informat că se pregătește să revină pe gazon pentru clubul la care a crescut, aflat acum în liga a 6-a a Franței.

„În mod umil și fără pretenții, obiectivul meu este să joc din nou la Girondins de Bordeaux.

Am de gând să mă reîncadrez în antrenamentele echipei peste două săptămâni. Apoi, îmi voi acorda câteva săptămâni suplimentare pentru a verifica dacă pot ține ritmul.

Dacă genunchiul meu va rezista în continuare, voi juca din nou”, a transmis Tremounlinas.

220 de apariții
a bifat Tremoulinas pentru Bordeaux, reușind 8 goluri și 35 de pase decisive

Girondins Bordeaux, salvată în ultimul moment

Clubul de tradiție din Franța a fost cumpărat în septembrie de fondul de investiții Park Bench, pentru suma simbolică de 1 euro.

În urma schimbării de proprietar, Girondins Bordeaux evoluează în acest sezon în Regional 1, al șaselea nivel al fotbalului francez.

Declinul clubului a devenit evident în ultimii ani. Bordeaux a retrogradat sportiv în Ligue 2 în primăvara lui 2022, după o perioadă în care formația nu a mai reușit să se mențină la nivelul de elită al fotbalului francez.

Problemele financiare au agravat situația. În vara lui 2024, Girondins a fost retrogradată administrativ până în National 2, al patrulea eșalon al fotbalului francez.

Situația s-a deteriorat și mai mult ulterior, iar clubul a fost exclus din campionatele naționale. Preluarea de către Park Bench oferă acum posibilitatea relansării proiectului sportiv.

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