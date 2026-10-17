Bernadette Szocs (31 de ani) a fost eliminată în sferturile de finală ale Campionatului European de Tenis de Masă.

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Românca a pierdut în 5 seturi, în fața germanei Nina Mittelham, iar țara noastră nu mai are nicio reprezentantă la turneul de la Ljubljana.

Bernadette Szocs a pierdut duelul din sferturile Campionatului European

Adversara Nina Mittelham a obținut rapid trei seturi, scor 11-4, 11-7, 11-7. Românca a încercat să rămână în joc după un 11-6 în setul patru, însă sportiva din Germania s-a impus cu 13-11 într-un set 5 disputat de la egal la egal.

Astfel, Bernadette rămâne cu două medalii de bronz cucerite la Europenele din Slovenia, la dublu feminin și dubu mixt, alături de Eliza Samara și Eduard Ionescu.

Elena Zaharia s-a oprit și ea în aceeași fază a competiției, tot sâmbătă, fiind eliminată în minimum de seturi de franțuzoaica Prithika Pavade, cea care a scos-o din joc și pe Adina Diaconu, în turul doi.

O altă româncă, Andreea Dragoman, a fost eliminată în optimile de finală de aceeași Nina Mittelham, scor 3-4.

Eliza Samara și Ioana Sîngeorzan au fost eliminate încă din primul tur al competiției.

La ediția anterioară, în 2024, Bernadette Szocs a obținut medalia de argint, după o finală pierdută în fața austriecei Polcanova, scor 1-4.

În luna mai a acestui an, Szocs și Dragoman au mai adus o medalie de bronz pentru România, la Campionatul Mondial de la Londra.

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