Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine

Echipa feminină de tenis de masă a României, bronz la CM 2026 de la Londra (captură video: YouTube WTT)
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 17:15
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 17:47
  • Echipa feminină de tenis de masă a României a urcat, duminică, pe podiumul mondial, cucerind medalia de bronz la Campionatul Mondial 2026 de la Londra.
  • Performanța marchează revenirea „tricolorelor” în elita mondială după 26 de ani.

O imagine cu valoare istorică s-a conturat duminică după-amiază în OVO Arena Wembley: naționala feminină de tenis de masă a României a urcat pe treapta a treia a podiumului la Campionatul Mondial 2026 de la Londra, confirmând revenirea țării noastre după o pauză de 26 de ani în elita sportului dominat de asiatici.

România, locul 3 la Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe feminin

Imediat după finala câștigată de China în fața Japoniei, 3-2, în arena londoneză a avut loc festivitatea de premiere, iar „tricolorele” au primit medaliile de bronz cucerite în urma parcursului remarcabil din competiție.

Alături de România, pe cea de-a treia treaptă a podiumului s-a aflat și Germania, cealaltă semifinalistă învinsă, în condițiile în care la Campionatul Mondial pe echipe nu se dispută meci pentru locurile 3-4.

Pentru Bernadette Szocs și colegele sale, momentul a reprezentat încununarea unei săptămâni excepționale și a unui vis în care au crezut cu tărie.

România și-a asigurat medalia după victoria cu 3-1 în fața Franței din sferturile de finală, rezultat care a garantat automat prezența pe podium.

În semifinale, „tricolorele” au întâlnit marea favorită China și au cedat cu 0-3, după o prestație curajoasă în fața celei mai titrate echipe din tenisul de masă mondial.

Bernadette Szocs: „Am dat absolut tot pentru a aduce această medalie acasă, în România”

Liderul echipei României, Bernadette Szocs (locul 24 mondial), a trăit cu maximă intensitate această performanță și a evidențiat importanța experienței acumulate după medalia de argint cucerită la Campionatele Mondiale 2025, în proba de dublu feminin, alături de Sofia Polcanova (Austria).

„Această medalie înseamnă pentru mine mai mult decât pot exprima cu adevărat în cuvinte. Câștigarea unei medalii la Campionatele Mondiale de anul trecut mi-a oferit o experiență extrem de valoroasă și m-a ajutat să gestionez mult mai bine presiunea de această dată.

Înaintea meciului cu Franța, știam deja ce înseamnă să lupți pentru o medalie la Campionatele Mondiale, iar această experiență mi-a permis să rămân calmă, concentrată și încrezătoare pe tot parcursul zilei”, a declarat Bernadette Szocs pentru ETTU.

„De la primul punct și până la ultimul, tot ce mi-am dorit a fost să lupt pentru fiecare minge și să dau absolut tot ce aveam pentru a aduce această medalie acasă, în România”.

53.550 de lei
, puțin peste 10.000 de euro, este suma pe care o acordă ANS sportivilor medaliați cu bronz la Campionatele Mondiale de seniori.

„Am fost o echipă unită. Sunt extrem de mândră de colegele mele”

Jucătoarea din Târgu Mureș în vârstă de 31 de ani a evidențiat și spiritul extraordinar al echipei.

„Ceea ce face această performanță și mai specială este unitatea extraordinară din cadrul echipei noastre. În momentele dificile ne-am susținut reciproc, am rămas unite și am reușit să ne completăm perfect una pe cealaltă.

Sunt extrem de mândră de colegele mele și de staff-ul nostru, pentru că împreună am realizat ceva cu adevărat istoric. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut pe parcursul acestui drum. Încurajările și încrederea pe care oamenii mi le-au oferit au însemnat enorm pentru mine”.

„Este un miracol. Am făcut istorie. A venit timpul nostru”

Pentru China Global Television Network (CGTN), Bernadette Szocs a descris cu emoție semnificația acestui moment istoric:

„Sunt foarte fericită și este un miracol. Am făcut istorie, pentru că a trecut mult timp de când România a câștigat o medalie la Campionatele Mondiale.

A venit timpul nostru și sunt foarte mândră că am putut să-mi ajut echipa și să reușim să câștigăm această medalie după atâta vreme. Nu a fost deloc ușor. A fost rezultatul unei munci intense, dar munca grea este întotdeauna răsplătită”.

Prima medalie mondială pe echipe după bronzul din 2000

Este prima medalie mondială pe echipe obținută de România după bronzul cucerit în 2000, la Kuala Lumpur, de generația formată din Otilia Bădescu, Ana Gogoriță, Antonela Manac și Mihaela Șteff.

La 26 de ani distanță, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia au readus România pe podiumul mondial și au reconfirmat statutul țării noastre ca una dintre marile puteri tradiționale ale tenisului de masă feminin.

Clasamentul all-time al medaliilor la Campionatul Mondial pe echipe feminin

Grație acestui nou bronz, România își consolidează locul al treilea în clasamentul all-time al medaliilor obținute la Campionatele Mondiale pe echipe la feminin, fiind devansată doar de China și Japonia.

China

  • 24 aur (1965, '75, '77, '79, '81, '83, '85, '87, '89, '93, '95, '97, 2000, '01, '04, '06, '08, '12, '14, '16, '18, '22, '24, '26)
  • 5 argint (1961, '71, '73, '91, 2010)
  • 3 bronz (1957, '59, '63)

Japonia

  • 8 aur (1952, '54, '57, '59, '61, '63, '67, '71)
  • 9 argint (1955, '65, '83, 2014, '16, '18, '22, '24, '26)
  • 10 bronz (1956, '69, '73, '75, '79, 2001, '04, '06, '08, '10)

România

  • 5 aur (1950, '51, '53, '55, '56)
  • 4 argint (1952, '57, '63, '69)
  • 5 bronz (1939, '48, '61, 2000, 2026)
