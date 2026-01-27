Bernard Tapie, controversatul proprietar și președinte al clubului Olympique Marseille, decidea titularii echipei în cursa spre trofeul Ligii Campionilor.

Două momente povestite chiar de jucătorii francezi înaintea meciului care a propulsat OM spre finala Champions League.

Miercuri, Olympique Marseille joacă un meci decisiv pentru play-off-ul Champions League, pe terenul lui Club Brugge. O victorie îi asigură calificarea dincolo de faza principală.

Și mai importantă a fost deplasarea lui OM la Brugge în urmă cu aproape 33 de ani.

Și-au amintit sezonul triumfului lui Marseille, cu Tapie patron și antrenor

Pe 21 aprilie 1993, a învins cu 1-0 în Belgia, gol Boksic, a câștigat grupa (în turul 2, trecuse de Dinamo, 0-0 și 2-0) și s-a dus direct în finală. Încă un 1-0 pentru trofeul istoric în fața Milanului.

Era prima echipă franceză care triumfa în Ligă, chiar la întâia stagiune după transformarea competiției. Până atunci, era Cupa Campionilor Europeni.

Povestind acea partidă din primăvara lui 1993, jurnaliștii de la L'Equipe l-au descris cu ajutorul a doi jucători pe Bernard Tapie. Un francez faimos și controversat, politician, personalitate TV și implicat mult timp în fotbal (s-a stins în 2021, la 78 de ani).

Bernard Tapie, încadrat de doi dintre eroii lui Marseille în 1993: Basile Boli (stânga) și Abedi Pele Foto: Imago

Patron și președinte la Marseille între 1986 și 1994, a cucerit cinci titluri consecutive în Franța, propulsându-i pe alb-albaștri în două finale de CCE-Champions. Prima pierdută, 0-0, 3-5 la penaltyuri cu Steaua Roșie Belgrad în 1991, a doua câștigată, cu Milan, doi ani mai târziu.

A încheiat era OM în 1994, trimis după gratii în urma unui scandal legat de blaturile din fotbal. Și formația sa retrogradată!

Patronul Tapie a înlocuit golgeterul cu o rezervă la meciul decisiv: „Am fost surprins”

Acel meci de la Brugge arată ce făcea Tapie la echipă. Implicarea sa directă o depășește pe cea a lui Gigi Becali, astăzi, la FCSB.

Cu o zi înaintea confruntării, proprietarul l-a criticat pe antrenorul Raymond Goethals într-un interviu pentru cotidianul local Le Provencal:

„Împotriva lui Glasgow Rangers, am jucat ca niște idioți. Dacă nu m-aș fi amestecat (n.r. - la echipă), Desailly și Boksic poate că nu ar fi jucat niciun meci în acest sezon. Nu sunt pe aceeași lungime de undă cu Goethals”.

Tapie (stânga) și antrenorul Goethals Foto: Imago

În aceeași zi, l-a chemat pe mijlocașul Jean-Marc Ferreri în camera sa, la hotelul lui OM din Belgia.

Chiar jucătorul a povestit acum pentru L’Equipe.fr. „Mi-a spus: «Mâine te pun titular». Am fost surprins”.

Tapie îl elimina pe Franck Sauzee, unul dintre liderii lui Olympique, golgeter în acel moment al marsiliezilor în Ligă (6 reușite), trecându-l pe bancă pentru a-l titulariza în premieră pe Ferreri într-un duel de Champions.

Stoperul lui Marseille: „Tapie îmi vorbea în timp ce citeam la toaletă”

O altă povestioară legată de Tapie și de meciul contra lui Club Brugge a fost redată de Basile Boli, stoperul care avea să marcheze golul pentru trofeu în finala cu Milan.

Boli fusese supus înainte unei operații minore la genunchi și Tapie era peste tot după el în cantonament, pentru a afla direct de la sursă cum se simte. Îl urmărea inclusiv la WC.

„Mi-am luat ziarul și m-am dus la toaletă. Tapie a venit după mine. Nu am tresărit. Nici el. Îmi vorbea în timp ce citeam la toaletă. Îmi tot zicea: «Base, acest meci e al tău!»”.

