„Fotbalul este sexist” Fostă fotbalistă, în prezent expert TV, despre momentele toxice trăite: „Hărțuire, violență, amenințări cu moartea”

Tabea Kemme (34 de ani), fostă jucătoare de fotbal, cu 47 de selecții pentru Germania, vorbește, într-un interviu acordat în țara natală, despre partea urâtă a sportului-rege.

Kemme e, în prezent, comentatoare și expert TV, la Sky.

Tabea Kemme a câștigat aurul olimpic cu Germania, în 2016.

De-a lungul carierei, a jucat la Turbine Potsdam (2008-2018) și Arsenal (2018-2020). În ianuarie 2020, și-a anunțat retragerea după o accidentare gravă la genunchi.

„Fotbalul este sexist și astăzi”

Fosta fotbalistă a acordat un interviu pentru Der Spiegel în care povestește cum, un moment din adolescență a marcat-o, iar lipsa de reacție și sprijin din partea celor din jur au șocat-o.

„Când aveam 16 ani, un bărbat a vrut să ia un autograf de la mine și m-a sărutat pe frunte. M-a copleșit complet la momentul respectiv.

Astăzi, este important pentru mine să se ia măsuri după incidentele sexiste, să existe consecințe.

Abordarea mea asupra acestei probleme s-a schimbat de-a lungul anilor. Stabilesc limite clare. Dacă se fac glume despre femei, spun imediat ceva. Soluția pentru creșterea gradului de conștientizare este comunicarea”.

Mai mult, Temme e de părere că există o discriminare împotriva femeilor care activează în diverse arii ale fotbalului:

„Ca expert TV în fotbalul masculin, pot spune că fotbalul este sexist și astăzi. Activez în spații dominate de bărbați. Este vorba despre masculinitate și nu despre bărbați, în general. Cu toții purtăm o anumită masculinitate în noi. De multe ori, se reduce la limbaj.

Lucrez în fotbal de 20 de ani și am experimentat multe până acum. Sexism, violență, hărțuire, amenințări cu moartea… Aș descrie asta ca fiind ceva obișnuit la toate nivelurile”, spus Temme în interviul pentru Der Spiegel, citat de bild.de.

Cazul Jennifer Hermoso

Temme s-a referit la cazul directorului sportiv Stefan Kuntz (63 de ani), demis de Hamburger SV, ca urmare a unor acuzații de hărțuire sexuală și cere măsuri ca în „cazul Jennifer Hermoso”, din Spania.

„Avem nevoie de un spațiu sigur. Și, din păcate, sunt convinsă că avem nevoie de și mai multă escaladare, adică de acuzații penale.

Cazul Jennifer Hermoso demonstrează acest lucru: multe s-au schimbat acolo (n.r. - în Spania).

Și pentru a-i proteja pe toți cei implicați, aș interzice accesul la alcool în locurile în care se desfășoară evenimente sportive”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport