Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere”
Drăgușin, la derbyul nordului Londrei: Tottenham - Arsenal 1-4 Foto: Imago
Dat afară după o lună? Tottenham își pierde răbdarea cu antrenorul lui Drăgușin: „Lecție de autodistrugere”

Publicat: 07.03.2026, ora 14:41
  • Igor Tudor, croatul care l-a înlocuit pe Thomas Frank la Tottenham luna trecută, a pierdut primele trei meciuri și e la un punct de zona retrogradării.
  • Ce vor să facă șefii lui Tottenham în următoarea săptămână. Ce ultimatum are antrenorul în vârstă de 47 de ani la Londra. 

Pe 11 februarie, Tottenham a concediat antrenorul. Thomas Frank, numit pe 12 iunie 2025, a rămas doar opt luni pe White Hart Lane.

Două zile mai târziu, Igor Tudor a fost numit interimar în vestiarul lui Radu Drăgușin, până la sfârșitul sezonului.

Tudor pare copleșit de probleme la Tottenham

Croatul în vârstă de 47 de ani, cunoscut doar ca salvator în fotbal, tehnician chemat de urgență care reușește să depășească perioadele critice ale echipelor sale, dar care nu rezistă după aceea la cluburi, este copleșit de problemele descoperite la Spurs.

Tudor nu se înțelege cu Van de Ven, căpitanul lui Tottenham la 1-3 cu Crystal Palace Foto: Imago Tudor nu se înțelege cu Van de Ven, căpitanul lui Tottenham la 1-3 cu Crystal Palace Foto: Imago
Tudor nu se înțelege cu Van de Ven, căpitanul lui Tottenham la 1-3 cu Crystal Palace Foto: Imago

Mai ales, o mulțime de jucători accidentați. Și nu pare să se înțeleagă cu cei pe care îi poate folosi acum.

Trei meciuri, trei înfrângeri, golaveraj 3-9.

  • 1-4 cu Arsenal (a), 1-2 cu Fulham (d), 1-3 cu Crystal Palace (a). 
11 partide
fără victorie este seria negativă a lui Tottenham în Premier League: 7 înfrângeri, 4 egaluri. Are acum 5 eșecuri consecutive

„Lecție de autodistrugere”, a comentat Daily Mail după 1-3 cu Crystal Palace, duel la care Drăgușin a lipsit.

Varianta Telegraph: Tudor, demis săptămâna viitoare

A ajuns la un singur punct de West Ham, prima sub linia roșie. E foarte mare pericolul retrogradării.

Daily Telegraph susține că liderii lui Tottenham, și ei tot mai contestați de fani, și-au pierdut răbdarea și vor să-l dea afară săptămâna viitoare, dacă antrenorul nu găsește soluții.

Următoarele două confruntări, ambele în deplasare, sunt extrem de grele:

  • 10 martie: Atletico, în turul „optimilor” Ligii Campionilor. 
  • 15 martie: Liverpool, în Premier League. 

Scenariul Times: Tottenham îi închide ușa lui Tudor după 22 martie

The Times are altă variantă. L-ar lăsa pe Tudor și la returul cu Atletico, acasă (18 martie), și contra lui Sunderland (22, a), în Premier.

De-abia apoi ar lua o decizie, în timpul pauzei de trei săptămâni dedicată echipelor naționale.

Atunci l-ar demite, în cazul în care nu corectează situația.

Spurs negociază cu Roberto De Zerbi pentru sezonul viitor. Dar italianul a pus o condiție clară: nu vine dacă Tottenham retrogradează!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

