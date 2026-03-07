„Am auzit zvonul” Ce spune Budescu despre revenirea în Liga 1! Verdict pentru play-off și pentru barajul cu Turcia
Constantin Budescu (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

„Am auzit zvonul" Ce spune Budescu despre revenirea în Liga 1! Verdict pentru play-off și pentru barajul cu Turcia

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
Publicat: 07.03.2026, ora 12:42
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 12:42
  • Constantin Budescu neagă o posibilă venire la Metaloglobus, deși au apărut zvonuri în această direcție.
  • Fost coleg cu Alibec la Astra și FCSB, Budescu nu crede că a fost o greșeală pentru atacant revenirea la campioana României.
  • Cum l-a dezamăgit FCSB, ce spune despre play-off și anunță că va fi pe stadion cu Turcia. Știe și ce trebuie să facă România pentru a avea șanse.

Fostul internațional Constantin Budescu a vorbit despre zvonurile apărute în ultimele zile privind o posibilă revenire în Superligă, la Metaloglobus.

Fotbalistul trecut pe la Astra și FCSB neagă informația și a explicat că în prezent se pregătește pe cont propriu.

„Am auzit și eu zvonul, dar nu e nimic adevărat. Sunt acasă și mă pregătesc pe teren mic. E bine pentru aici”, a spus Budescu, referindu-se la jocurile de minifotbal din cadrul Victory Cup.

Totuși, fostul jucător al FCSB nu exclude o revenire, dacă va apărea un proiect potrivit.

„Dacă ar fi să continui, trebuie să găsesc ceva serios unde să joc de plăcere, nu cum a fost ultima oară, unde știți bine ce s-a întâmplat”, a spus acesta prezent la conferința dedicată competiției de minifotbal.

Un play-off echilibrat

Budescu crede că lupta pentru titlu rămâne deschisă, mai ales dacă FCSB nu este în primele șase.

„Acum trebuie să joace meciurile pe care le au, să termine pe locul 7 și poate vor da acel baraj. Play-off-ul e cam echilibrat, o să se înjumătățească punctele și poate câștiga oricine campionatul.

Universitatea Craiova are o echipă bună și emite șanse, vin și cei de la CFR Cluj, mai sunt și Rapid București, iar Dinamo București joacă bine”.

„Cred că ne putem califica”

Constantin Budescu a vorbit și despre meciul pe care Romania îl va disputa în deplasare cu Turcia. Fostul internațional a dezvăluit că va fi prezent în tribune.

„M-am chinuit de vreo săptămână să-mi iau bilete, dar am găsit și o să merg și eu la meci. Contează mult pentru jucători să fie în formă, să aibă reușite și să vină cu un moral bun la națională. Ne poate ajuta și pe noi, cât și pe ei.

Toată lumea e sceptică, dar e un meci în care totul pleacă de la 0-0. Cred că ne putem califica”.

Budescu crede că echipa națională trebuie să intre pe teren cu o mentalitate ofensivă.

„Doar la victorie! Trebuie să câștigi ca să poți să-l joci pe următorul și să ai șanse la calificare”.

Atmosfera din Turcia, un plus pentru spectacol

Fostul internațional spune că atmosfera de pe stadioanele turcești nu ar trebui să îi sperie pe jucători.

„E mai diferită, mai mulți fani și decibeli, dar asta trebuie să-i ajute pe jucători. Mie mi-a plăcut tot timpul să fie așa, chiar dacă mă înjurau sau aplaudau. Mi-a plăcut să fie stadionul plin”.

liga 1 romania constantin budescu fcsb
