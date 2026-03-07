„Cine protestează suferă consecințe” Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Sunt ținute ostatice! Le însoțesc chiar și la toalete”

Comunitatea iraniană din Australia și-a exprimat îngrijorarea cu privire la siguranța echipei naționale feminine a țării.

Fotbalistele ar trebui să revină în Iran după participarea la Cupa Asiei, însă activiștii solicită ca acestea să fie sprijinite și să primească azil în Australia.

Decizia jucătoarelor de a nu cânta imnul național înaintea meciului cu Coreea de Sud a fost interpretată ca un protest tăcut împotriva regimului Republicii Islamice.

Ulterior, înaintea meciului cu Australia, acestea au salutat și au intonat imnul, gest văzut ca un ordin primit din partea regimului.

Îngrijorare cu privire la siguranța fotbalistelor din Iran: „Ar trebui să li se acorde azil”

După ce fotbalistele au fost catalogate drept „trădătoare în vreme de război” de un prezentator conservator radical de la televiziunea de stat iraniană, a fost lansată o petiție adresată ministrului de interne australian Tony Burke, care a adunat peste 30.000 de semnături.

În aceasta, guvernului i se solicită să se asigure că membrii delegației iraniene nu vor părăsi Australia atât timp cât există incertitudine cu privire la siguranța lor.

Inițiatorii petiției se tem că jucătoarele ar putea fi pedepsite de regimul Republicii Islamice, iar familiile și persoanele dragi lor ar putea suferi represalii.

„Ar trebui să li se acorde azil. Nu au cum să se întoarcă în Iran. Autoritățile iraniene le vor aresta și le vor judeca la sosire, așa cum au făcut-o și în trecut.

Știm că acest lucru s-a întâmplat de multe ori, în special în ultimele două luni. Oricine a ieșit în față și a protestat împotriva regimului iranian a suferit consecințele.

Persoanele dragi și familiile lor vor suferi un anumit nivel de pedeapsă, indiferent ce se va întâmpla cu echipa iraniană”, a afirmat Zaki Haidari, activist strategic al Amnesty International Australia, potrivit abc.net.au.

Naționala Iranului va disputa duminică, de la 11:00 (ora României), ultimul meci din grupa A a Cupei Asiei, împotriva reprezentativei din Filipine.

Urmărite chiar și la toalete: „Prizoniere în hotelul lor”

Se crede că persoane cu legături cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC) fac parte din delegația oficială a echipei. Aceasta este listată ca organizație teroristă în Australia.

Membri ai personalului ar fi intimidat oaspeții și vizitatorii hotelului din Gold Coast unde este cazată echipa, potrivit unor martori citați de sursa citată.

Aceștia monitorizează toate comunicațiile jucătoarelor și le însoțesc oriunde se duc, chiar și la toaletele publice din hotel, o sursă sugerând că jucătoarele sunt „prizoniere în hotelul lor”.

Oamenii încearcă să ia legătura cu aceste fete. Dar, practic, ele sunt ținute ostatice în Australia. Este cu adevărat revoltător. Nimeni nu se poate apropia de ele din cauza membrilor Republicii Islamice care le înconjoară. Și asta este cu adevărat nedrept. Dr. Minoo Ghamari, activistă pentru drepturile omului din Melbourne

Există, de asemenea, rapoarte conform cărora jucătoareloe au trebuit să semneze contracte înainte de a pleca, prin care se angajau să nu dezerteze și să nu protesteze împotriva regimului, altfel ele și familiile lor urmau să fie pedepsite.

Cazurile anterioare au demonstrat că acțiunile unei singure persoane pot pune în pericol întreaga familie, dacă sunt considerate o infracțiune în Iran.

„În special dacă persoana se află într-o țară occidentală, am văzut cum familiile lor au fost vizitate și reținute în mod arbitrar. Doar pentru că persoana respectivă s-a pronunțat împotriva autorităților iraniene sau a făcut lucruri care sunt normale aici, de exemplu, dreptul de a protesta sau de a-și exprima opinia”, a mai afirmat activistul Zaki Haidari.

Iranian women’s national football team performed a military salute before their Asian Cup match against Australia; a gesture displaying national unity in the face of US-Israeli aggression against #Iran. https://t.co/ONzKwqqS5U pic.twitter.com/VKZduFQWR9 — Iran Nuances (@IranNuances) March 5, 2026

Există și posibilitatea ca unele dintre jucătoare să nu dorească să rămână în Australia.

„Nu au avut niciodată ocazia să aleagă liber, fără a fi influențate de regim. Acum ne așteptăm ca ele să ia o decizie care le va schimba viața în 36 de ore, știind că cineva, fie ele, fie familiile lor, va fi pedepsit, torturat sau ucis”, a afirmat o australiancă, fană de lungă durată a fotbalului feminin iranian.

Trebuie discutat cu ele individual, să vedem ce spun fără IRGC în preajmă. Să le oferim măcar această șansă, fără ca cineva să le amenințe. Spuneți-le: „Ascultați, puteți rămâne aici în siguranță”. Sunt foarte speriate. Dr. Minoo Ghamari, activistă pentru drepturile omului din Melbourne

Președintele FIFPRO Asia/Oceania, Beau Busch, a afirmat că organizația a contactat FIFA și AFC la începutul lunii februarie, cu mult înainte de începerea Cupei Asiei, pentru a discuta problemele legate de respectarea drepturilor femeilor iraniene, dar nu a primit niciun răspuns.

FIFPRO a întâmpinat dificultăți în a contacta direct jucătoarele de când acestea se află în Australia, din cauza prezenței sporite a forțelor de securitate în jurul lor.

Toate jucătoarele știu ce s-a întâmplat în țara lor și sunt îngrijorate pentru familiile lor și pentru ceea ce s-a întâmplat în Iran. Dar jucătoarele vor să dea tot ce au mai bun, să reprezinte țara cât mai bine, iar aceste meciuri dificile pe care le are Iranul fac oamenii din Iran fericiți. Marziyeh Jafari, antrenoarea naționalei din Iran

