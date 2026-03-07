Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă! +6 foto
Nicolae Stanciu, faultat în China FOTO: Captură X
Stranieri

Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă!

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.03.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 07.03.2026, ora 14:41
  • Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de un debut cu emoții în China, fiind la un pas de o accidentare gravă.
  • Echipa lui Stanciu, Dalian Yingbo, a pierdut meciul cu Shanghai Shenhua, din prima etapă a campionatului, scor 3-5.

La debutul său la Dalian Yingbo, Stanciu a fost faultat dur de un adversar, în repriza secundă.

Rușii, huiduiți în Italia! FOTO. Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice » Boicot organizat de mai multe țări. Ce a făcut România
Citește și
Rușii, huiduiți în Italia! FOTO. Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice » Boicot organizat de mai multe țări. Ce a făcut România
Citește mai mult
Rușii, huiduiți în Italia! FOTO. Ce s-a întâmplat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Paralimpice » Boicot organizat de mai multe țări. Ce a făcut România

Nicolae Stanciu, la un pas de accidentare

Titular la primul meci oficial de la revenirea în China, Nicolae Stanciu a fost lovit dur de un adversar. Căpitanul echipei naționale a rămas întins pe gazon, fiind nevoit să iasă apoi în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale.

Deși impactul a fost intens, Stanciu a revenit ulterior pe teren și a reușit să joace până la finalul meciului.

Nicolae Stanciu va putea fi convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru barajul cu Turcia, meci care se va disputa pe 26 martie.

Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (6).jpeg
Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (6).jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (1).jpeg Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (2).jpeg Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (3).jpeg Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (4).jpeg Nicolae Stanciu, faultat dur la primul meci în China (5).jpeg
+6 Foto
labels.photo-gallery

Nicolae Stanciu a avut o evoluție solidă la primul meci la Dalian. Acesta s-a făcut remarcat pe final de meci, atunci când echipa sa a primit o lovitură liberă.

Stanciu a fost desemnat să execute și nu a făcut-o deloc rău, mingea sa fiind trimisă plasat, dar parată de portarul echipei adverse.

Mijlocașul echipei naționale a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Dalian, fiind notat de flashscore.ro cu 6,4. Cea mai mare notă a primit-o Frank Acheampong, 7,6.

Citește și

Liga 2, Etapa #20 FC Bihor, remiză cu Sepsi » Rezultatele înregistrate azi + Clasamentul actualizat
Liga 2
14:08
Liga 2, Etapa #20 FC Bihor, remiză cu Sepsi » Rezultatele înregistrate azi + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, Etapa #20 FC Bihor, remiză cu Sepsi » Rezultatele înregistrate azi + Clasamentul actualizat
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!
Campionate
14:00
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!
Citește mai mult
Peste 10 ani după gratii! Procurorii cer o pedeapsă dură pentru atacantul din prima ligă spaniolă. De ce îl acuză!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

echipa nationala a romaniei fault china nicolae stanciu dalian yingbo
Știrile zilei din sport
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Superliga
07.03
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Citește mai mult
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Superliga
07.03
„Nu mai avem echipă” Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Citește mai mult
„Nu mai avem echipă”  Gigi Becali a răbufnit după înfrângerea cu U Cluj: „Mă gândesc la retrogradare” + L-a taxat pe MM pentru transferuri
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Liga 3
07.03
Fază bizară în FCSB - U Cluj FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Citește mai mult
Fază bizară în FCSB - U Cluj   FOTO Momentul care l-a făcut pe comentator să exclame: „Să i-l bage în ochi și mai multe nu!”
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Superliga
07.03
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Citește mai mult
Kopic și Petre, ședință cu fanii Ce decizie au luat suporterii lui Dinamo, după protestul față de conducere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:08
„Foarte bine a făcut” Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
„Foarte bine a făcut”  Reacția lui Gigi Becali după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia de la FCSB: „Nu voiam să-l dau afară”
22:32
Șoc la FCSB! Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
Șoc la FCSB!   Charalambous și-a anunțat demisia după parcursul dezastruos: „A fost ultima mea zi aici”
23:52
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
Schimbare de atitudine VIDEO+FOTO  Mesajul suporterilor de la FCSB, după ratarea play-off-ului și eșecul cu U Cluj + Cum a fost surprins Tănase
23:17
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
I-a lăsat fără cuvinte Fotbaliștii de la FCSB, surprinși de demisia lui Elias Charalambous: „Nu a intrat în vestiar”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”

Dan Udrea: 12 ani cu Burleanu: „Acolo unde toți gândesc la fel, nimeni nu gândește prea mult?!”
Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous

Cristian Geambașu: Câți bani pierde FCSB din cauza lui Charalambous
Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai

Dan Udrea: Secretul din Dubai
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Top stiri din sport
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Handbal
07.03
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Citește mai mult
„Nu putem să intervenim” Președintele FRH, despre șansele ca meciurile României să nu fie transmise doar contra cost, pe Voyo: „Dânșii decid”
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Campionate
07.03
Scene incredibile! Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Citește mai mult
Scene incredibile!  Oaspeții au boicotat partida: gazdele au ieșit pe teren și au jucat fotbal cu copiii. Televiziunea a arătat ZERO jucători pe grafică
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Superliga
07.03
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Citește mai mult
Calcule înainte de baraj Doar două țări au șanse mai mici decât România să ajungă la CM 2026 » Principalele favorite
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Formula 1
07.03
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”
Citește mai mult
Norris, nemulțumit de reguli Campionul mondial din Formula 1, verdict dur înainte de prima cursă din 2026: „Cele mai proaste mașini”

Echipe/Competiții

fcsb 68 CFR Cluj 34 dinamo bucuresti 31 rapid 25 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
08.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share