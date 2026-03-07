Nicolae Stanciu, debut cu emoții FOTO+VIDEO. Prin ce a trecut mijlocașul echipei naționale la primul meci în China » Aproape de o accidentare gravă!

Nicolae Stanciu (32 de ani) a avut parte de un debut cu emoții în China, fiind la un pas de o accidentare gravă.

Echipa lui Stanciu, Dalian Yingbo, a pierdut meciul cu Shanghai Shenhua, din prima etapă a campionatului, scor 3-5.

La debutul său la Dalian Yingbo, Stanciu a fost faultat dur de un adversar, în repriza secundă.

Nicolae Stanciu, la un pas de accidentare

Titular la primul meci oficial de la revenirea în China, Nicolae Stanciu a fost lovit dur de un adversar. Căpitanul echipei naționale a rămas întins pe gazon, fiind nevoit să iasă apoi în afara terenului pentru a primi îngrijiri medicale.

Deși impactul a fost intens, Stanciu a revenit ulterior pe teren și a reușit să joace până la finalul meciului.

Nicolae Stanciu va putea fi convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru barajul cu Turcia, meci care se va disputa pe 26 martie.

Tense moments for Stanciu pic.twitter.com/7uS2wlw546 — TheFootballZone (@football_t69515) March 7, 2026

Nicolae Stanciu a avut o evoluție solidă la primul meci la Dalian. Acesta s-a făcut remarcat pe final de meci, atunci când echipa sa a primit o lovitură liberă.

Stanciu a fost desemnat să execute și nu a făcut-o deloc rău, mingea sa fiind trimisă plasat, dar parată de portarul echipei adverse.

Stanciu with a brilliant free kick pic.twitter.com/HeVJSGVjVD — TheFootballZone (@football_t69515) March 7, 2026

Mijlocașul echipei naționale a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Dalian, fiind notat de flashscore.ro cu 6,4. Cea mai mare notă a primit-o Frank Acheampong, 7,6.

