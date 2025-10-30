Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați” +3 foto
Momentul prăbușirii lui Bilal Nadir FOTO: IMAGO
Momente de panică în Franța VIDEO. Mijlocașul lui Marseille s-a prăbușit pe teren! » Care este starea sa: „Suntem îngrijorați”

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 30.10.2025, ora 12:04
Actualizat: 30.10.2025, ora 12:04
  • Bilal Nadir (21 de ani), mijlocașul celor de la Olympique Marseille, s-a prăbușit pe teren la finalul meciului cu Angers, scor 2-2, din etapa #10 a Ligue 1.

Intrat pe teren în minutul 76 al partidei de pe Stade Velodrome, Nadir s-a prăbușit pe gazon și a creat panică pe stadion.

Bilal Nadir s-a prăbușit pe gazon în Marseille - Angers 2-2

Mijlocașul marocan și-a pierdut cunoștința în minutul 86 al partidei, într-un moment în care balonul era în afara terenului.

Jucătorii ambelor echipe l-au înconjurat pe Nadir până la intervenția echipajului medical. Ulterior, medicii l-au scos de pe teren pe targă și l-au transportat de urgență la spital, locul său în teren fiind luat de Pol Lirola.

Conform leparisien.fr, cauza prăbușirii sale este încă necunoscută, acesta urmând să fie supus mai multor investigații.

Bilal Nadir s-a prăbușit pe teren FOTO Imago
Bilal Nadir s-a prăbușit pe teren FOTO Imago

Starea lui Bilal Nadir este stabilă: „Este bine, asta e cel mai important”

După meci, antrenorul Roberto De Zerbi și mijlocașul Matt O'Riley au oferit detalii despre starea lui Nadir.

„Bilal și-a recăpătat cunoștința. A mers la spital pentru analize. Suntem cu toții îngrijorați și sperăm că nu este nimic grav”, a spus Roberto De Zerbi.

Întrebat despre starea colegului său, O'Riley a declarat: „Este bine. Pentru mine, acesta este cel mai important lucru. A fost un șoc pentru toată lumea când l-am văzut pe teren, dar este bine și îi urăm tot binele din lume”.

