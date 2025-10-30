Ce execuție! FOTO+VIDEO. Fiul lui Sabin Ilie a înscris un gol fabulos pentru Farul

Bogdan Ilie (14 ani), fiul lui Sabin Ilie (50 de ani), a înscris patru goluri în meciul Farul U16 - Unirea Slobozia U16, încheiat 7-0, în Cupa Elitelor.

Una dintre reușitele tânărului fotbalist a fost de-a dreptul spectaculoasă, amintind de golurile marcate de tatăl său sau de unchiul său, Adrian Ilie.

Fiul lui Sabin Ilie a marcat un gol superb pentru Farul, în Cupa Elitelor

În partida cu Unirea Slobozia, din faza grupelor a Cupei Elitelor, Bogdan Ilie a marcat în minutele 35 (penalty), 44, 55 și 78.

Unul dintre goluri a amintit de reușitele marilor fotbaliști. Jucătorul a primit o pasă în jumătatea adversă, a depășit un oponent cu o fentă.

Apoi, ca să intre în careu a făcut o piruetă spectaculoasă, în stilul lui Maradona. În careu, a repetat mișcarea și a finalizat cu un șut puternic la colțul lung.

Tatăl său a evoluat, printre altele, pentru Steaua, Dinamo, Rapid, Fenerbahce, Kocaelispor, Lleida, Energie Cottbus și Debrecen. După meci, Bogdan a declarat:

„A fost o partidă destul de ușoară, sunt bucuros că am reușit să marchez și să îmi ajut echipa. M-am simțit fericit, dar am încercat să joc la fel, chiar mai bine.

Ne propunem să câștigăm meciul cu Știința și vrem să câștigăm, să le dăm cât mai multe”, a declarat Bogdan Ilie, după meci.

Pentru Farul U16 au mai marcat Luca Lupu (min. 24 și 45) și David Croitoru (min. 52)

Adrian Ilie (51 de ani) este unchiul lui Bogdan. Supranumit „Cobra”, fostul internațional român a evoluat la Steaua, Galatasaray, Valencia, Deportivo Alaves, Beșiktaș și Zurich. De asemenea, a adunat 55 de selecții în națională, reușind 13 goluri.

VIDEO: Golul înscris de Bogdan Ilie, fiul lui Sabin Ilie

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport