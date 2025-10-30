La un pas de răpire în Rusia! FOTO+VIDEO. Momentul în care un jucător de la Zenit Sankt Petersburg e atacat pe stradă: „I-a doborât pe răpitori!”  +12 foto
Foto: IMAGO și captură X/RPL Sky. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

La un pas de răpire în Rusia! FOTO+VIDEO. Momentul în care un jucător de la Zenit Sankt Petersburg e atacat pe stradă: „I-a doborât pe răpitori!"

George Neagu
Publicat: 30.10.2025, ora 11:12
Actualizat: 30.10.2025, ora 11:32
  • Andrei Mostovoy (27 de ani), jucător la Zenit Sankt Petersburg (locul 4 în prima ligă din Rusia), a fost victima unui tentative de răpire în plină stradă.

Jucătorul era pe stradă alături de jucătorul de hochei Alexander Grakun în momentul în care trei bărbați cu cagule au coborât dintr-o mașină și au încercat să-i răpească.

Tentativă de răpire în plină stradă în Rusia

Incidentul s-a produs în noaptea zilei de 23 octombrie, pe insula Krestovsky, una dintre cele mai luxoase zone din Sankt Petersburg.

Andrei Mostovoy tocmai ce ieșise dintr-un magazin, fiind însoțit de Alexander Grakun. În momentul când se aflau lângă mașină, un alt autovehicul a oprit, iar bărbații mascați au fugit spre cei doi sportivi.

Intenția lor era să-i oblige să urce în duba cu care au venit pentru a-i răpi. Din fericire, Grakun a avut o reacție rapidă și s-a luptat cu ei, în timp ce Mostovoy a reușit să fugă.

Galerie foto (12 imagini)

Tentativa de răpire asupra lui Andrey Mostovoy și Alexander Grakun. Foto: Captură X/RPL Sky Tentativa de răpire asupra lui Andrey Mostovoy și Alexander Grakun. Foto: Captură X/RPL Sky Tentativa de răpire asupra lui Andrey Mostovoy și Alexander Grakun. Foto: Captură X/RPL Sky Tentativa de răpire asupra lui Andrey Mostovoy și Alexander Grakun. Foto: Captură X/RPL Sky Tentativa de răpire asupra lui Andrey Mostovoy și Alexander Grakun. Foto: Captură X/RPL Sky
+12 Foto
Foto

Andrei Mostovoy și Alexander Grakun au reușit să scape, iar atacatorii au părăsit imediat locul faptei.

Andrei Mostovoy: „Am încercat să nu intru în panică”

Jucătorul lui Zenit a oferit mai multe detalii despre ce s-a întâmplat după tentativa de răpire.

„Era seara târziu, totul s-a întâmplat foarte repede. N-am apucat să procesez ce se întâmplase. Apoi mi-am dat seama că e ceva destul de grav. Am încercat să nu intru în panică, n-am sunat pe nimeni, am așteptat dimineața.

După acest incident, am vorbit toată noaptea cu prietenul cu care s-a întâmplat totul. Mi-a fost greu să adorm, nu am dormit prea mult. Abia dimineața am luat legătura cu oamenii noștri de securitate de la club”, a declarat Andrey Mostovoy, potrivit fontanka.ru.

Și mama lui Mostovoy a vorbit despre eveniment.

„Ceea ce l-a salvat a fost capacitatea [lui Grakun] de a analiza situația într-o fracțiune de secundă. A reușit să-i doboare fizic și mental pe răpitori, lăsându-i inconștienți.

Aceștia au sfârșit prin a fugi în stare de șoc. Andrey, desigur, are picioare de aur. A reușit să scape repede”, a spus Natalia Grakun pentru ziarul KP-Petersburg, citat de marca.com.

4 milioane de euro
este cota de piață a lui Andrey Mostovoy, conform Transfermarkt

Gruparea a răpit, ulterior, o altă persoană

După ce a eșuat în încercarea de a-i răpi pe Andrey Mostovoy și Alexander Grakun, gruparea a încercat din nou cu altă persoană.

Bărbații l-au răpit pe ginerele unui cunoscut politician local, Sergei Selegen. Aceștia i-au cerut 10 milioane de ruble (aproximativ 110.000 de euro), iar victima le-a dat 2.000 de euro, conform sursei citate.

În cele din urmă, poliția a intervenit și i-a arestat pe răpitori chiar în timpul predării banilor.

rusia Zenit Sankt Petersburg rapire alexander grakun andrei mostovoy
