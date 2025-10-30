Liverpool nu-și revine  VIDEO. Campioana Angliei, umilită în Cupa Ligii! A ajuns la 5 înfrângeri în ultimele 6 partide » Arne Slot, ținta ironiilor

Liverpool, campioana Angliei, a fost eliminată din Cupa Ligii după ce a pierdut meciul de pe teren propriu cu Crystal Palace, scor 0-3.

Este a treia înfrângere a „cormoranilor” în fața acestui adversar în acest sezon. Palace s-a mai impus la penalty-uri în Supercupa Angliei și cu 2-1 în Premier League.

Criza continuă la Liverpool! Campioana Angliei a ajuns la a cincea înfrângere în ultimele șase meciuri oficiale în toate competițiile, după ce a pierdut fără drept de apel partida din turul patru al Cupei Ligii.

Liverpool, eliminată din Cupa Ligii

Cu o echipă de start formată din tineri și jucători care au evoluat mai puțin în acest sezon, Liverpool a clacat chiar pe propriul teren.

Jucători precum Salah, van Dijk, Konate, Wirtz, Isak sau Szoboszlai au fost lăsați în afara lotului, iar Liverpool s-a văzut condusă cu 0-2 la pauză, grație a celor două goluri reușite de Ismaila Sarr, chiar pe final de repriză, în minutele 41 și 45.

În repriza secundă, Liverpool a forțat o revenire spectaculoasă, fără succes însă. Situația „cormoranilor” s-a complicat și mai mult pe final de meci, în minutul 79, atunci când Amara Diallo a primit cartonașul roșu pentru un fault comis din poziția de ultim apărător.

Crystal Palace a pus capăt meciului în minutul 87, atunci când Yeremy Pino l-a învins fără probleme pe Woodman, după ce l-a driblat cu maximă ușurință în careu pe Wellity Lucky.

Arne Slot, ținta glumelor fanilor adverși

După a treia înfrângere suferită împotriva celor de la Palace în acest sezon, Arne Slot a fost „taxat” de către suporterii adverși.

Pe finalul partidei de pe Anfield, fanii celor de la Crystal Palace au scandat celebrul cântec „Sacked in the morning” (trad. - „Concediat mâine dimineață”). Acest cântec se aude pe stadioanele din Regat atunci când o echipă trece printr-o perioadă nefastă și sugerează că tehnicianul ar putea fi demis.

Scandarea este celebră în Anglia, mari antrenori de-a lungul vremii fiind ironizați de către fanii adverși, ultimul mare nume fiind Erik ten Hag, fostul antrenor de la Manchester United.

Pentru Arne Slot urmează o perioadă extrem de grea din perspectiva calendarului competițional. În luna noiembrie, „cormoranii” le vor înfrunta în Premier League pe Aston Villa, Manchester City, Nottingham Forest și West Ham, în timp ce în Liga Campionilor vor da piept cu Real Madrid și PSV Eindhoven.

