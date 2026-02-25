Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului

Meci dificil pentru Istvan Kovacs (41 de ani) la PSG - AS Monaco, în play-off-ul Ligii Campionilor

Deținătoarea trofeului s-a calificat mai departe, 5-4 la general.

Meciul de azi a avut 7 cartonașe galbene, un roșu contestat și schimbări rapide de scor.

PSG - AS Monaco, Istvan Kovacs cade după o ciocnire cu Joao Neves

Un moment inedit a avut loc în prelungirile partidei, cu arbitrul român protagonist.

Urmărind mingea, Joao Neves (21 de ani) s-a ciocnit de Istvan, care a căzut după contactul cu fotbalistul portughez.

Kovacs s-a ridicat rapid și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului. Partida a continuat pentru câteva zeci de secunde, până la fluierul final.

7 meciuri a arbitrat Kovacs cu PSG implicată, din sezonul 2023-2024 încoace: 4 victorii, un egal și 2 înfrângeri

„Centralul” din Carei a fost contestat de oaspeți după eliminarea lui Coulibaly (58), intervenția francezului nefiind considerată atât de dură precum a făcut-o Hakimi să pară. PSG a întors scorul în următoarele 8 minute.

Kovacs, ca Iuliana Demetrescu

Momentul a fost similar celui de luni seara din Liga 1, când Iuliana Demetrescu a căzut după o ciocnire cu Joao Paulo, în FCSB - Metaloglobus.

