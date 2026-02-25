Kovacs, la pământ! Arbitrul român a căzut după o ciocnire cu Joao Neves și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului

- Meci dificil pentru Istvan Kovacs (41 de ani) la PSG - AS Monaco, în play-off-ul Ligii Campionilor
Deținătoarea trofeului s-a calificat mai departe, 5-4 la general.
Meciul de azi a avut 7 cartonașe galbene, un roșu contestat și schimbări rapide de scor.
PSG - AS Monaco, Istvan Kovacs cade după o ciocnire cu Joao Neves
Un moment inedit a avut loc în prelungirile partidei, cu arbitrul român protagonist.
Urmărind mingea, Joao Neves (21 de ani) s-a ciocnit de Istvan, care a căzut după contactul cu fotbalistul portughez.
Kovacs s-a ridicat rapid și i-a aruncat o privire ucigătoare portughezului. Partida a continuat pentru câteva zeci de secunde, până la fluierul final.
„Centralul” din Carei a fost contestat de oaspeți după eliminarea lui Coulibaly (58), intervenția francezului nefiind considerată atât de dură precum a făcut-o Hakimi să pară. PSG a întors scorul în următoarele 8 minute.
Kovacs, ca Iuliana Demetrescu
Momentul a fost similar celui de luni seara din Liga 1, când Iuliana Demetrescu a căzut după o ciocnire cu Joao Paulo, în FCSB - Metaloglobus.