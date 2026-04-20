Biletul Zilei Luni, 20 aprilie – cota 3.08 furnizată de meciuri din Superliga
alt-text Publicat: 20.04.2026, ora 15:06
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 15:14
  • Astăzi se dispută ultimele două meciuri din runda a 5-a din Grupa Retrogradare din Liga 1.
  • De la ora 17:30 FC Botoșani o primește pe propriul teren pe Metaloglobus București, iar de la ora 20:30, la Ovidiu, Farul joacă împotriva FCSB.

Biletul Zilei XBets.ro din 20.04.2026 este format din evenimente din aceste două partide. Având cota 3.08, pariul a fost plasat cu miza de 100 de lei la Superbet. La finalul zilei, inspirația ne poate aduce un câștig potențial de 308 lei. Din care 208 lei profit.

Biletul Zilei XBets.ro – luni, 20.04.2026

MeciPronosticCotă
FC Botoșani vs Metaloglobus1 & Botoșani mai multe cornere1.75
Farul Constanța vs FCSB2 (victorie FCSB)1.76

Botoșani vs Metaloglobus – obiective diametral opuse pentru cele două echipe

Cu 5 meciuri rămase de jucat în Play-out, Botoșani ocupă poziția a 3-a în Grupa Retrogradare (locul 9 în clasamentul general) cu 27 de puncte, în timp ce Metaloglobus este ultima cu doar 10 puncte. Moldovenii au un ochi ațintit asupra primelor două poziții care duc la un play-off pentru un baraj de calificare în Conference League. De cealaltă parte, bucureștenii sunt resemnați cu retrogradarea, fiind greu de crezut că vor putea recupera 9 puncte în 5 meciuri.

De la revenirea lui Marius Croitorul pe bancă, FC Botoșani a început să câștige din nou pe propriul teren. 3-2 a fost scorul final, atât cu Unirea Slobozia, cât și cu FCSB. Din păcate pentru ei, moldovenii nu se regăsesc în deplasare unde în play-out au încasat 6 goluri în meciurile cu UTA și Hermannstadt. Metaloglobus pare o echipă resemnată. Aducerea lui Florin Bratu pe banca tehnică nu a schimbat foarte multe, bucureștenii marcând extrem de rar.

PONT: Botoșani vs Metaloglobus: 1 & Botoșani mai multe cornere (Superpariuri) – cota 1.75

Farul vs FCSB – constănțenii au nevoie de puncte ca de aer

Într-un meci care s-a jucat ieri, petrolul și Hermannstadt au terminat la egalitate. Ploieștenii au urcat pe poziția a 12-a în clasament și i-au trimis pe cei de la Farul pe loc de baraj. Mai mult, Hermannstadt s-a apropiat la 4 puncte. Pentru Farul devine foarte important meciul din această seară cu FCSB. O victorie ar duce echipa la 3 puncte de locurile de baraj.

Bucureștenii au ca obiectiv câștigarea Play-out-ului și participarea în Conference League. Echipa începe să joace altceva după venirea lui Rădoi. În ultimele două meciuri, Tănase și compania au înscris de 6 ori. Bucureștenii nu vor putea miza pe Bîrligea și Lixandru, dar problemele gazdelor sunt mult mai mari. Iancu, Larie, Markovic și Pellegrini sunt indisponibili, iar prezența lui Grigoryan este incertă.

PONT: Farul Constanța vs FCSB: 2 (victorie FCSB) – cota 1.76

Pentru a vedea și alte ponturi Superliga, intră acum pe XBets.ro, comunitatea pariorilor informați!

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Fact-checking pe ce a zis unul dintre cei mai aplaudați lideri PSD, care și-a convins colegii să voteze plecarea guvernului Bolojan: 10 neadevăruri în câteva fraze  
Biletul Zilei
Știrile zilei din sport
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Superliga
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Citește mai mult
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Diverse
10:50
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Citește mai mult
Nadia, ce moment! FOTO: Legenda gimnasticii, premiată la Gala Laureus. A plâns când Simone Biles a numit-o „eroina mea” și i-a mulțumit soțului ei: „M-ai salvat”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Superliga
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Citește mai mult
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Handbal
11:27
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Citește mai mult
Contract reziliat la Rapid Echipa de handbal feminin a rămas fără antrenor » Cine va pregăti formația din Giulești
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:17
A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
 A intervenit Olăroiu? Gigi Becali susține că selecționerul Emiratelor Arabe Unite l-a sunat pe Mirel Rădoi când a auzit de oferta de la Gaziantep
11:53
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
Trei plusuri și un mare minus la FCSB Tănase, Joao Paulo și Tavi Popescu, remarcații serii! Mesajul lui Rădoi din vestiar, marea pierdere. Ce le-a transmis jucătorilor
11:54
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale. Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
Rețea de escorte, distrusă! Lovitură dată de procurorii italieni unei organizații criminale.  Mulți fotbaliști din Serie A pe lista clienților
11:33
Ultrașii neagă rasismul evident Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Ultrașii neagă rasismul evident  Comunicat incredibil al fanilor U Craiova: „Au fost strict niște înțepături ironice”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Top stiri
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Superliga
11:39
Gestul lui Mircea Lucescu Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
Citește mai mult
Gestul lui Mircea Lucescu  Ce a făcut fostul selecționer pentru tânărul jucător al lui U Cluj: „L-a sunat și i-a spus asta”
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Superliga
09:56
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Citește mai mult
„Aș vrea să-l mănânc pe Rădoi!” VIDEO. Flavius Stoican a făcut show: „E război, ne transformăm” + „Degeaba a construit Hagi...”
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Campionate
10:02
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
Citește mai mult
Klinsmann și-a rupt gâtul Fiul fostului mare fotbalist a fost scos pe targă de pe teren: „Sezonul meu s-a încheiat”
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
B365
20.04
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale
Citește mai mult
VIDEO | Niște puști s-au plimbat cu bicicletele prin metroul din Drumul Taberei ca pe pumptruck. În regulamentul Metrorex, bicla trebuie cărată „ca bagaj de mână” și la ore speciale

