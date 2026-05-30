Hagi a completat lotul Pe cine a mai convocat selecționerul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, după barajul Dinamo - FCSB
Hagi a completat lotul Pe cine a mai convocat selecționerul pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor, după barajul Dinamo - FCSB

alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 11:02
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 11:41
  • Selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a completat lotul naționalei României pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie) cu încă 5 jucători. Despre cine este vorba, mai jos.
Selecționerul pregătise inițial un lot de 31 de jucători, la care urma să mai adauge încă doi în urma finalei barajului pentru Conference League, câștigat de FCSB cu 2-1.

Totuși, accidentările lui Dennis Man, Ionuț Radu, Nicușor Bancu și Andrei Rațiu l-au forțat pe Hagi să convoace alți jucători în lotul acestora.

Gică Hagi a completat lotul naționalei pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Astfel, în urma barajului dintre Dinamo și FCSB, de vineri, Gică Hagi a ales să-i cheme pentru cele două amicale pe Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru și Cătălin Cîrjan.

„Pentru meciurile din luna iunie, selecționerul Gheorghe Hagi a decis să apeleze și la Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase, Darius Olaru și Cătălin Cîrjan.

De asemenea, după ultimele meciuri de baraj este posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști”, a transmis Echipa Națională a României pe Facebook.

Și Raul Opruț, fundașul stânga al lui Dinamo, ar fi fost convocat la națională dacă nu se accidenta în barajul cu FCSB.

Apărătorul „câinilor” a acuzat dureri în zona inghinală, în minutul 62 al partidei, în urma unui duel cu Mihai Toma, și a cerut să fie schimbat.

Raul Opruț s-a accidentat în meciul cu FCSB. Sursa foto: Prima Sport

  • Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
Naționala României a început pregătirea pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor/ Foto: Facebook @Echipa națională de fotbal a României

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

  • Portari: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);
  • Fundași: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1);
  • Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0), Florin TĂNASE (FCSB, 28/5), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 1/0);
  • Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

