România, în optimi Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026! Cu cine vor juca mai departe

România s-a calificat în optimi la Campionatul European de Minifotbal 2026, după ce a învins Georgia în ultimul meci al grupei, scor 3-0.

„Tricolorii” au câștigat grupa D a turneului final din Slovacia, după succesul categoric din ultima rundă.

România, în optimi! Victorie categorică obținută de „tricolori” la Euro 2026

Mircea Popa, Viorel Șaim și Alexandru Bourceanu au marcat golurile României, fostul căpitan de la FCSB fiind declarat și MVP-ul partidei.

România a adunat astfel 7 puncte, suficiente pentru a încheia pe primul loc și a avansa către faza eliminatorie. În precedentele două partide, naționala învinsese Anglia cu 1-0 și remizase cu Spania, 1-1.

În optimi, România va da peste locul 3 din grupa E sau locul 3 din grupa F, adică Ungaria sau Austria, în funcție de ultimele rezultate din faza grupelor.

România s-a calificat faza eliminatorie la toate cele 12 turnee disputate până în momentul de față. Are în palmares 6 titluri și 3 medalii de argint. La Mondiale, România a obținut un titlu și două medalii de bronz la cele 5 participări de până acum.

