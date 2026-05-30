Unde a fost Pop la ora meciului VIDEO+FOTO Dinamo a vrut să-și aducă atacantul direct de la nuntă, dar nu a mai reușit: imaginile spun totul

Publicat: 30.05.2026, ora 13:39
Actualizat: 30.05.2026, ora 13:48
  • DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). „Câinii” au încercat să-l aducă de urgență pe Alex Pop (26 de ani) de la propria nuntă, după ce au aflat vineri dimineață că George Pușcaș (30 de ani) e out.
Atacantul lui Dinamo era anunțat indisponibil pentru derby-ul cu FCSB, din barajul pentru Conference League, după ce își programase nunta în aceeași zi cu meciul.

Surpriza a fost în momentul în care Pop a apărut pe foaia de joc ca rezervă, cu două ore înainte de start. El n-a putut însă juca și nu a fost nici măcar în Capitală!

După ce vineri dimineață au aflat că George Pușcaș, atacantul pe care Kopic și-l dorea să-l titularizeze, nu va putea evolua deloc din cauza accidentării la coapsă suferite cu CFR Cluj, Dinamo a pus la cale un plan SF.

„Câinii” au vrut să-l aducă pe Pop de la Cluj, acolo unde fotbalistul a avut cununia religioasă cu Sarah, partenera sa de viață.

Atacantul ar fi trebuit să ajungă la meci cu avionul și să se întoarcă la nuntă imediat după partidă cu o cursă privată, însă lucrurile nu au mers conform planului.

Pop nu s-a mai prezentat deloc pe „Arc”, după ce n-a urcat în cursa de linie Cluj - București de vineri seara, care oricum a avut întârziere și a aterizat până la urmă pe aeroportul Otopeni la ora meciului. În plus, Dinamo n-a găsit culoar de zbor pentru charter sau elicopter.

Astfel, atacantul a rămas în continuare la nuntă, iar Zeljko Kopic l-a titularizat ca vârf „fals” pe scoțianul Danny Armstrong.

Evenimentul de la Cluj a fost unul fastuos, iar Pop a băgat adânc mâna în buzunar. Sute de invitați au participat la nunta atacantului de la Dinamo, care a costat peste 100.000 de euro.

Atmosfera a fost întreținută de de cunoscuta interpretă Georgiana Lobonț, violonistul Mika Violin și manelistul Iuly Neamțu. Nici focurile de artificii nu au lipsit de la petrecere.

40 de meciuri
a jucat Alex Pop în acest sezon pentru Dinamo: a marcat 5 goluri și a oferit 2 pase decisive
