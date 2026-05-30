Ronaldo, pe teren și la CM 2030? Selecționerul Portugaliei lansează o idee incredibilă: „Nu vă îndoiți!”
Cristiano Ronaldo, căpitanul, cel mai selecționat și golgheterul naționalei Portugaliei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 16:02
  • Cristiano Ronaldo, 41 de ani, va juca în această vară al 6-lea Campionat Mondial cu naționala Portugaliei. 
  • Selecționerul Roberto Martinez îl vede continuând și la viitoarea ediție, care va celebra centenarul Mondialului.
Cristiano Ronaldo este regele echipelor naționale. Nimeni nu se apropie de el ca număr de selecții și goluri în lumea fotbalului.

  • 226 de meciuri pentru Portugalia. 
  • 143 de goluri. Ambele recorduri. 
  • 46 de pase decisive. 
mai sunt până la startul CM 2026 (11 iunie - 19 iulie), turneu organizat în SUA, Canada și Mexic

Ronaldo vrea să treacă de 1.000 de goluri

Acum, atacantul lusitan se pregătește de al 6-lea Campionat Mondial. El și Leo Messi sunt primii care reușesc această performanță.

Un 7 legendar: Cristiano Ronaldo. Foto: Imago

Are 41 de ani și nu dă semne că ar fi obosit sau plictisit. Din contră. Vrea să depășească 1.000 de goluri în carieră și să continue. Nu se știe când se va opri.

973 de goluri
a marcat până acum Cristiano Ronaldo la echipele de club (830) și naționala Portugaliei (143)

O parte din CM 2030 se va juca în țara lui Ronaldo

Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, lansează o idee incredibilă.

Cristiano ar putea juca și la viitoarea ediție de Mondial. În 2030, când va avea 45 de ani!

Va fi un turneu final special, centenarul CM. Va începe cu trei meciuri în America de Sud, câte unul în Argentina, Paraguay și Uruguay, urmând să se mute în Portugalia, Spania și Maroc.

O parte din acea competiție se va derula în țara lui Ronaldo!

„Nimeni nu ar trebui să se îndoiască de acest lucru”, a declarat antrenorul spaniol în vârstă de 52 de ani în emisiunea El Larguero, la postul de radio Cadena SER.

Ronaldo, grupă cu Congo, Uzbekistan și Columbia la CM 2026

Ronaldo are un titlu european cu Portugalia, în 2016, și un loc 4 la CM 2006.

Am lucrat cu mulți jucători care au câștigat o Ligă a Campionilor sau un Balon de Aur, iar a doua zi și-au pierdut orice motivație. Ceea ce vedem la Ronaldo dezvăluie o mentalitate diferită Roberto Martinez, selecționer Portugalia

Martinez crede că o țintă atât de îndrăzneață, CM 2030, îl ajută să meargă mai departe.

La CM 2026, Cristiano și colegii lui vor juca în grupa K.

  • 17 iunie: Portugalia - RD Congo (Houston).
  • 23 iunie: Portugalia - Uzbekistan (Houston). 
  • 27 iunie: Columbia - Portugalia (Miami). 

