Tavi Popescu, ironii după meci Jucătorul de la FCSB, contre cu fanii lui Dinamo. I-a înjurat pe Facebook + Nu și-a lăsat vecinii să doarmă

Publicat: 30.05.2026, ora 11:39
  • Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). Octavian Popescu (23 de ani), jucătorul roș-albaștrilor, i-a ironizat pe fanii „câinilor” pe rețelele de socializare, imediat după meci.
  • Fotbalistul i-a și înjurat pe fanii lui Dinamo, în secțiunea de comentarii din cadrul unei postări pe pagina sa personală de Facebook, replici pe care ulterior le-a șters.
FCSB a învins-o, vineri, pe Dinamo, și și-a asigurat prezența în cupele europene pentru al 24-lea sezon consecutiv.

Dinamo - FCSB 1-2. Octavian Popescu, ironii la adresa fanilor adverși

Octavian Popescu a fost titular în partida decisivă cu Dinamo, dar a fost schimbat la pauză de Marius Baciu. În locul său a intrat Mihai Lixandru.

Imediat după victoria roș-albaștrilor de pe „Arcul de Triumf”, Tavi Popescu i-a ironizat pe fanii lui Dinamo din facțiunea „DDB Italia”, cei care l-au luat la țintă de mai multe ori de-a lungul anilor pe jucătorul de la FCSB.

În secțiunea de story de pe Instagram, Popescu a postat un selfie, însoțit de mesajele „DDB Italiaaaa” și „Miawwww”.

Răspunsul din partea DDB Italia nu a întârziat să apară. Imediat după postările lui Popescu, fanii lui Dinamo au scris:

„Tavi Popescu, ești fiert pe cu DDB Italia. Și Olaru a zis ceva la declarații după meci.

N-aveți somn până nu întrați pe pagina asta. Vezi să nu te dea stăpânul afară, să ajungi titular pe la Petrolul sau la Teatrul Mic.

Ați câștigat pe merit aseară (n.r. vineri), iar tu ai contribuit decisiv la victoria cu Botoșani printr-un gol spectaculos. Felicitări și succes în Conference League!

Succes și lui Olaru! Ieri s-a oficializat porecla pe care i-a dat-o DDB Italia. Dar și-a câștigat-o pe merit, pe munca și actoria lui.

A confirmat-o și Tănase, la declarații: «Suntem milogi, dar milogii joacă în Europa». Aveți grijă să nu picați cu Desculțes din Andorra sau cu Skedja ăia de anul trecut, că iar vă luăm la mână!

Încercați să nu vă mai tăvăliți pe jos la orice atingere, că fotbalul nu poate fi păcălit la nesfârșit. Glumim, râdem... Și noi de voi și voi de noi, dar uită-te unde suntem cu Naționala! Nicăieri. Iar la Mondial merg Curaçao și Irak”, a scris DDB Italia pe Facebook.

Tavi Popescu, derapaj la adresa unui fan advers

Pe pagina sa personală de Facebook, Octavian Popescu a mai postat o imagine cu Mihai Toma, coechipierul său de la FCSB.

Cei doi au fost atacați de un utilizator, în secțiunea de comentarii, care a scris: „Doi inculți, ați face bine să jucați fotbal, unul are mintea unei vaci iar celălalt numai când te uiți la fața lui îți dai seama cat de prost e”.

Popescu a reacționat imediat și a înjurat acea persoană: „Să-ți băgăm...”. Comentariul a fost șters ulterior de jucătorul de la FCSB.

Un alt internaut a adăugat comentariul: „Aveți 12 clase împreună?” (n.r. Tavi Popescu cu Mihai Toma). Răspunsul lui Popescu a fost: „Poate”.

Și această postare a fost, ulterior, ștearsă de fotbalistul roș-albaștrilor.

FOTO. Popescu nu i-a lăsat pe vecini să doarmă

După petrecerea din vestiar, Tavi Popescu a ales să sărbătorească și acasă, până dimineață.

Acesta nu i-a lăsat pe vecini să doarmă, după ce trimitea mai multe mesaje pe grupul de WhatsApp al locatarilor.

Mesajele date de Octavian Popescu pe grup
Mesajele date de Octavian Popescu pe grup

VIDEO. Golul marcat de Dawa în Dinamo - FCSB 1-2

dinamo bucuresti liga 1 FANI Octavian Popescu fcsb ironii derapaj
