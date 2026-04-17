Biletul Zilei XBets.ro 17 aprilie – mizăm pe favoriți pentru cota 4.34

Astăzi se joacă primele meciuri din runda programată în acest weekend în campionatele de top ale Europei.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro ne-au atras atenția meciurile Lens – Toulouse, Sassuolo – Como, Inter – Cagliari și FC Argeș – CFR Cluj. Am obținut un bilet cu cota 4.34 pe care l-am plasat la Superbet cu miza de 100 de lei pentru un câștig potențial de 447 de lei prin deblocarea Superbonus 4%.

Biletul Zilei XBets.ro – 17.04.2026

Meci Pronostic Cotă Sassuolo vs Como 2 (victorie Como) 1.55 FC Argeș vs CFR Cluj X2 (CFR Cluj nu pierde) 1.37 Lens vs Toulouse GG sau peste 2,5 goluri 1.42 Inter Milano vs Cagliari 1 & Inter – peste 2,5 goluri 1.44

Sassuolo vs Como – oaspeții vor în Champions League

Înfrângerea dureroasă cu liderul Inter i-a scos pe cei de la Como din top 4 Serie A. În această etapă, fotbaliștii antrenați de Cesc Fabregas joacă, de la ora 19:30, cu Sassuolo. Cu 58 de puncte, Como este pe locul al 5-lea, la 2 puncte de Juventus, ocupanta locului 4, dar simte și presiunea celor de la Roma care s-au apropiat la 3 puncte.

Sassuolo este o echipă fără griji. Cu 6 meciuri înainte de finalul campionatului, echipa din Modena are 15 puncte în plus față de primul loc retrogradabil. Como ar putea să profite de o ușoară relaxare a fotbaliștilor lui Sassuolo și să-și apropie victoria.

PONT: Sassuolo vs Como – 2 (victorie Como) – cota 1.55

FC Argeș vs CFR Cluj – cele două țintesc cupele europene

FC Argeș și CFR Cluj sunt pe locurile 5 și, respectiv, 4 în clasamentul Play-off Liga 1. Cele două se întâlnesc astăzi, de la ora 20:30, la Mioveni. Învingătoarea poate spera să prindă un loc de cupe europene, în timp ce o remiză le-ar îndepărta pe ambele echipe de acest obiectiv.

Putem spune despre FC Argeș că este bine organizată în defensivă. În cele 4 meciuri din Play-off argeșenii au încasat doar două goluri. Din păcate tot două goluri au și marcat. CFR și-a pierdut elanul din sezonul regulat când a obținut 12 victorii consecutive. Echipa antrenată de Daniel Pancu a obținut doar o victorie și un egal în cele 4 meciuri din Grupa campionat. Totuși, din perspectiva fotbalului practicat, CFR Cluj are șanse mari să plece neînvinsă de la Mioveni.

PONT: FC Argeș vs CFR Cluj – X2 (CFR Cluj nu pierde) – cota 1.37

Lens vs Toulouse – gazdele vor să țină aproape de PSG

Lens și Toulouse se vor întâlni de două ori în decurs de 5 zile. Mai întâi, în această seară, de la ora 21:45, ele joacă în cadrul etapei a 30-a din Ligue 1, urmând ca peste 5 zile să joace în semifinalele Cupei Franței. Înfrângerile din ultimele două deplasări i-au îndepărtat pe cei de la Lens de liderul PSG. Diferența în clasament este de 4 puncte, dar parizienii au un meci mai puțin disputat. În plus, meciul direct dintre ele a fost amânat.

Șansele celor de la Lens să o prindă pe PSG par destul de mici în acest moment, dar o victorie în meciul direct i-ar putea readuce în cărți pe aceștia. Până atunci ei trebuie să o învingă în această seară pe Toulouse, o echipă care se concentrează mai mult pe meciul de Cupă. Doar două victorii în ultimele 10 meciuri au obținut oaspeții din această seară, una dintre ele venind cu Metz, ultima clasată. 18 goluri s-au marcat în ultimele 5 partide ale celor de la Lens și 17 în ultimele 5 disputate de Toulouse.

PONT: Lens vs Toulouse – GG sau peste 2,5 goluri – cota 1.42

Inter Milano vs Cagliari – Chivu din ce în ce mai aproape de titlu în Serie A

Cu 6 meciuri rămase de jucat, Inter are un avans de 9 puncte în fruntea clasamentului. O victorie în meciul cu Cagliari ar limpezi mult apele pentru Cristian Chivu, antrenorul liderului. Inter pare să fi depășit pasa proastă din februarie și martie când a ratat și calificarea în sferturile Champions League.

9 goluri au marcat jucătorii din Milano în ultimele două meciuri jucate cu echipe cu pretenții: Roma și Como. Chiar dacă au suferit în unele momente, jucătorii antrenați de Chivu au avut puterea să revină și să valorifice oportunitățile ivite. Adversarul din această seară are doar 6 puncte în plus față echipa de pe primul loc retrogradabil. Chiar și fără Lautaro Martinez și Bastoni, Inter este o nucă mult prea tare pentru sarzi, dovadă fiind seria de 12 meciuri consecutive în care nu a pierdut în meciurile directe.

PONT: Inter Milano vs Cagliari – 1 & Inter peste 2,5 goluri – cota 1.44

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment.

