Scandal în Brazilia Prezența lui Neymar la CM 2026, în pericol din cauza unei accidentări. Santos anunțase că jucătorul nu are nimic

Neymar (34 de ani), atacantul lui Santos și al Braziliei, s-a accidentat și ar putea rata debutul naționalei la Campionatul Mondial.

Turneul final este găzduit de SUA, Mexic și Canada și se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie.

Neymar a fost inclus în lotul Braziliei pentru CM 2026 de selecționerul Carlo Ancelotti, veste care i-a stârnit bucuria atacantului. Nu mai jucase pentru prima reprezentativă din octombrie 2023.

Neymar, care se află în cantonamentul Braziliei, a suferit o leziune musculară la gambă și va fi indisponibil între două și trei săptămâni, a anunțat, joi, Federația Braziliană de Fotbal (CBF), conform marca.com.

Informația a fost confirmată și de medicul naționalei, Rodrigo Lasmar, care a precizat:

„Ieri (n.r. - miercuri), Neymar a efectuat toate investigațiile medicale, inclusiv un RMN, care a confirmat o leziune musculară de gradul II la gambă, nu doar un edem.

Estimăm că recuperarea va dura între două și trei săptămâni”, a spus medicul.

Diagnosticul stabilit de staff-ul naționalei Braziliei e diferit de cel transmis de Santos, clubul la care este legitimat Neymar.

Medicul clubului, Rodrigo Zogaib, precizase că Neymar suferă doar de un edem și că fotbalistul putea fi apt pentru antrenamente pe 27 mai, lucru care nu s-a întâmplat.

128 de meciuri și 79 de goluri a reușit Neymar pentru naționala Braziliei, fiind cel mai bun marcator din istoria primei reprezentative

Atacantul va rata meciurile amicale cu Panama (1 iunie) și Egipt (7 iunie) și ar putea lipsi și de la debutul Braziliei de la Campionatul Mondial, cu Maroc (14 iunie).

Meciurile Braziliei din grupa C de la Campionatul Mondial:

Maroc (14 iunie)

Haiti (20 iunie)

Scoția (25 iunie)

Pentru Neymar, Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada va reprezenta a patra prezență la un turneu final alături de naționala Braziliei.

8 milioane de euro este cota de piață a lui Neymar, conform Transfermarkt

Lotul Braziliei pentru CM 2026

Portari: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce), Weverton (Grêmio).

Fundași : Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit).

: Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibáñez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Wesley (Roma), Danilo (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit). Mijlocași : Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo).

: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al Ittihad), Danilo (Botafogo), Lucas Paquetá (Flamengo). Atacanți: Vinicius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United), Luiz Henrique (Zenit), Igor Thiago (Brentford), Endrick (Lyon/Real Madrid), Martinelli (Arsenal), Rayan (Bournemouth), Neymar (Santos)

