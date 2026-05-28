Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 14:49
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 14:49
  • Dintre cele 3 mari echipe din București, lider anul trecut la capitolul sponsorizări și publicitate a fost Rapid, dar nici clubul lui Dan Șucu nu a trecut de 3,5 milioane de euro.
  • Recorder, în schimb, a făcut venituri, marea lor majoritate din donațiile cititorilor, cu 50% mai mari decât în 2024.
Un site de investigații jurnalistice din România a ajuns să bată granzii fotbalistici ai Capitalei.

Terenul înfruntării virtuale este financiar, și anume bani atrași din donațiile cititorilor versus sponsorizările și publicitatea de care beneficiază cluburi de fotbal ce se laudă cu istorie, vizibilitate în prime-time și milioane de fani în toată țara.

Cifrele Recorder pe anul 2025 au fost publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor și arată un salt financiar considerabil chiar și față de 2024, care fusese, de asemenea, un an bun.

Recorder a raportat anul trecut venituri totale de 3,6 milioane de euro. Cu o creștere de 50% față de anul precedent, în care avusese încasări de 2,4 milioane euro. Circa 90% din aceste sume sunt reprezentate de bani oferiți de cetățeni, sub forma unor donații sau cedarea cotei de 3,5% din impozitul pe venit.

Nivelul la care a ajuns Recorder e peste ceea ce au atras fiecare dintre FCSB, Rapid și Dinamo de pe urma parteneriatelor comerciale pe care le-au desfășurat. La FCSB, sponsor principal a fost Betano, la Rapid și Dinamo o altă casă de pariuri, Superbet.

Cât au atras din sponsorizări și publicitate granzii Capitalei

  • Rapid - 3.430.000 euro
  • FCSB - 3.330.000
  • Dinamo - 2.250.000

Două cluburi din România au reușit să atragă bani de la firme, pentru publicitate, peste nivelul încasărilor site-ului Recorder. Primul e Universitatea Craiova, care a atins un record all-time la acest capitol: 4,2 milioane de euro! 

Al doilea e Farul Constanța, care deși n-a avut nici un rezultat notabil pe parcursul lui 2025, s-a ales din publicitate cu peste 3,8 milioane de euro, firmele fiind atrase de asocierea cu imaginea lui Gheorghe Hagi. 

Recorder nu doar că a raportat venituri record, dar a reușit și să-și dubleze profitul față de anul 2024. În exercițiul financiar pe 2025, excedentul a fost de circa două milioane de euro, față de doar 1,1 milioane în 2024.

Recorder a fost fondat în 2017 de 4 foști ziariști care au lucrat la începuturile carierelor în presa sportivă. E vorba despre Cristi Delcea, Mihai Voinea, Răzvan Ionescu și Andrei Crăciun.

La un an după lansare, Recorder anunța că a avut 6 parteneri comerciali, care și-au făcut campanii publicitare pe site. Numele lor: Orange, OMV Petrom, UniCredit Bank, Aqua Carpatica, Bere Timișoreana și MedLife.

16 companii
sunt parteneri comerciali ai clubului de fotbal Rapid. Printre ele, Superbet, Mobexpert, Altex, Petrom

Ulterior, Recorder a devenit cel mai mare proiect independent de investigații jurnalistice și s-a putut susține exclusiv din donațiile publicului, grație impactului major al unor anchete de anvergură.

Anul trecut, cele mai mari audiențe au fost generate de „Justiție Capturată” (5,4 milioane de vizualizări pe Youtube) și „Schema Nordis” (4 milioane).

Veniturile și cheltuielile Recorder pe precedenții 6 ani

ANVENITURICHELTUIELI
20200,320,25
20210,80,37
20221,130,66
20231,340,8
20242,41,3
20253,61,63
* cifrele, exprimate în milioane euro, sunt din rapoartele publicației depuse pe site-ul Ministerului Finanțelor

