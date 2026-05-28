Serena Williams, din nou pe teren? Americanca e tot mai aproape de revenire. Unde ar urma să joace: „Are sens să facă asta”
Serena Williams. Foto: IMAGO
Tenis

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 15:42
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 15:42
  • Serena Williams (44 de ani), fost lideră mondială, ar putea reveni în circuitul profesionist în această vară, în sezonul de iarbă.
  • Una dintre variantele luate în calcul ar fi ca americanca să joace la dublu alături de Victoria Mboko (19 ani, #9 WTA)
Serena Williams nu a mai jucat un meci oficial de la US Open 2022, dar a reintrat recent în circuitul de testare antidoping, pas necesar pentru o eventuală revenire în competiții.

Serena Williams ar putea juca la dublu alături de Victoria Mboko

Un posibil punct de revenire ar putea fi turneul de la Queen’s Club (8-14 iunie, la Londra), înainte de Wimbledon, însă participarea Serenei nu a fost confirmată oficial până acum.

Americanca ar fi solicitat wild card-uri pentru turneele de la Queen’s, Berlin și Wimbledon, conform puntodebreak.com.

Serena Williams a devenit din nou eligibilă pentru a participa în competițiile organizate de WTA, după ce a fost reintegrată în sistemul antidoping al ITIA.

Conform regulilor, un sportiv care vrea să revină după o perioadă de inactivitate trebuie să fie disponibil pentru testări înainte de a putea participa din nou în competiții oficiale.

23 de titluri de Grand Slam
la simplu a câștigat Serena Williams, una dintre cele mai importante jucătoare din istoria tenisului

Va juca Serena și la simplu?

Cea care ar fi lansat zvonurile referitoare la revenirea Serenei ar fi Andrea Petkovic (38 de ani). Fosta ocupantă a locului 9 WTA consideră că americanca nu se va limita la proba de dublu și va dori să joace și la simplu.

Informațiile au fost comentate și de Jon Wertheim, jurnalist specializat în tenis, într-o discuție cu Andy Roddick.

„S-a vorbit mult despre o revenire a Serenei, iar zvonurile prind avânt. Am auzit că au existat mai multe cereri de wildcard pentru sezonul pe iarbă.

Ea trebuie să depună cererile personal. Nu e ca și cum organizatorii turneelor ar suna-o pur și simplu să o întrebe: «Vrei un wildcard?» Deși probabil că ar face-o.

Cred că, în primul rând, Serena Williams este tot Serena Williams. S-a născut în 1981, are peste 40 de ani, nu a mai jucat de ceva vreme, dar aceasta ar putea fi o poveste uimitoare.

Poate va funcționa, poate nu, dar nu cred că îi pasă cuiva cu adevărat. Oamenii vor doar să o vadă. Toată povestea a fost învăluită în mister și negări, dar, sincer, mi se pare grozav”, a declarat Wertheim, potrivit tennisuptodate.com.

Cred că Serena va juca și la simplu. Din câte am auzit, membrii echipei sale se pregătesc pentru Queen’s Club și apoi pentru Berlin. Se pare că ar începe cu dublu, probabil cu un wildcard la dublu la Berlin, iar apoi vor vedea cum evoluează lucrurile. Are sens. Joci la dublu, îți testezi condiția fizică, vezi cum pleacă mingea din rachetă și apoi poate treci la simplu la Wimbledon. Sau poate chiar aștepți US Open și terenurile hard. Jon Wertheim, jurnalist specializat în tenis

Palmaresul Serenei Williams:

  • 23 titluri de Grand Slam la simplu – cea mai titrată jucătoare în Era Open (din 1968 încoace)
  • 4 titluri olimpice: 1 aur la simplu (Londra 2012), 3 aur la dublu (2000, 2008, 2012) – alături de Venus Williams
  • 73 de titluri WTA la simplu
  • Locul 1 mondial în clasamentul final de 5 ori (2002, 2009, 2013, 2014, 2015)
  • 319 săptămâni pe locul 1 mondial, dintre care 186 consecutive (la egalitate cu Steffi Graf)

Victoria Mboko, sportiva care ar urma să îi fie parteneră de dublu Serenei, traversează o perioadă foarte bună.

Canadianca de 19 ani a cucerit primele ei titluri în 2025, la Hong Kong și Montreal, iar în acest an a disputat alte trei finale, Adelaide, Doha și Strasbourg, toate pierdute.

