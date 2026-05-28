Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt" și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt" și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor

Publicat: 28.05.2026, ora 17:31
Actualizat: 28.05.2026, ora 17:33
  • Dennis Man (27 de ani) și Ionuț Radu (29 de ani) s-au accidentat și nu vor face parte din lotul României pentru amicalele cu Georgia (2 iunie) și Țara Galilor (6 iunie).
Partidele marchează revenirea lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca „tricolorilor”, după o pauză de 25 de ani.

La prima sa acțiune ca selecționer, „Regele” nu se va putea baza pe doi dintre cei mai importanți jucători ai naționalei.

Dennis Man și Ionuț Radu, OUT pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

În ceea ce îl privește pe jucătorul de la PSV, acesta a resimțit probleme musculare, după antrenamentul de miercuri.

De partea cealaltă, portarul celor de la Celta Vigo s-a accidentat la ultimul meci al sezonului din La Liga.

În urma evaluărilor medicale suplimentare efectuate de staff-ul echipei naționale, s-a stabilit că Denis Man și Ionuț Radu nu vor fi recuperați la timp pentru a fi apți la cele două amicale ale „tricolorilor”.

„Dennis Man, după antrenamentul de miercuri, și Ionuț Radu, după ultimul meci la echipa de club, au acuzat probleme musculare și, în cursul zilei de joi, au fost supuși unor investigații suplimentare de staff-ul medical.

În cazul ambilor s-a constatat că nu pot fi recuperați în timp util pentru cele două meciuri amicale din iunie și vor părăsi cantonamentul naționalei.

Dennis, Ionuț, multă sănătate și vă așteptăm alături de noi la meciurile din toamnă, din Liga Națiunilor!”, se arată în comunicatul echipei naționalei.

Pe lângă Man și Radu, Hagi l-a pierdut și pe Racovițan, motiv pentru care l-a convocat de urgență pe Adrian Rus.

  • Georgia - România se joacă pe 2 iunie, cu începere de la ora 20:00 și se va vedea în direct pe Antena 1 și liveTEXT pe GOLAZO.ro.
  • România - Țara Galilor se joacă pe 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua. Duelul va fi transmis în direct pe Prima TV, dar și liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Lotul României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

  • Portari: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);
  • Fundași: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);
  • Mijlocași: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);
  • Atacanți: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

