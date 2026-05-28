CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League

Comisia Centrală a Arbitrilor (CCA) l-a delegat pe Marian Barbu (37 de ani) la derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League.

Dinamo - FCSB se joacă vineri, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Considerat unul dintre cei mai buni arbitri români la ora actuală, Marian Barbu se află la cel de-al doilea „Derby de România” condus în acest sezon.

„Centralul” originar din Făgăraș a arbitrat și ultima partidă dintre cele două echipe, desfășurată pe 6 decembrie 2025și încheiată cu scorul de 0-0.

Barbu va fi ajutat la cele două tușe de Imre Bucși și Alexandru Corb.

În camera VAR se vor afla Adrian Cojocaru și Ovidiu Artene, în timp ce George Găman va fi arbitru de rezervă.

20 de meciuri a arbitrat Marian Barbu în acest sezon de Liga 1

Barbu le-a purtat noroc roș-albaștrilor ultima dată când s-a aflat la centru într-un duel cu Dinamo, în postura de gazdă.

Se întâmpla pe 20 octombrie 2024, atunci când FCSB se impunea cu scorul de 2-0.

Dorința lui Gigi Becali, îndeplinită

Recent, Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, declara că îl dorește pe Marian Barbu la centru, considerând că acesta nu se lasă influențat cu ușurință.

„Nu poate arbitra decât Marian Barbu, ăla mai înalt. Nu merge nici măcar influență la el. La alți arbitri mai pui câte o vorbă, cum stau ei.

Dar ăla e băiat serios. Nu că e incoruptibil, că aşa e şi Istvan Kovacs. Dar la Istvan mai merge un cuvânt dulce. La Barbu nu merge nimic. Îl laud prea mult şi apoi cine ştie ce va fi”, declara Becali în urmă cu trei zile, citat de fanatik.ro.

În acest sezon, „centralul” din Făgăraș a mai condus alte două meciuri cu miză. Este vorba despre Supercupa României, FCSB - CFR Cluj 2-1, și finala Cupei României, U Cluj - Craiova 0-0 (5-6 d.pen.).

De asemenea, a primit delegări în toate cele trei competiții continentale: Champions League, Europa League și Conference League.

