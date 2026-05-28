Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu

Marcel Bîrsan (44 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București.

Adunarea Generală a avut loc la sediul FRF, iar arbitrul l-a învins pe contracandidatul Ilie Drăgan (41 de ani), cel care a pierdut, în același loc, și alegerile pentru șefia FRF, în urmă cu mai bine de două luni.

Marcel Bîrsan a câștigat detașat în fața lui Drăgan, scor 69-29, o diferență de 40 de voturi.

Recent, Ilie Drăgan a transmis, pentru GOLAZO.ro, că Adunarea Generală nu respectă statul și i-a acuzat pe Bîrsan, Marius Zamfir și Dan Marin că plănuiesc o coaliție pentru preluarea AFMB.

Cât despre arbitrul Bîrsan, acesta a pierdut ecusonul FIFA la 1 ianuarie 2025, după ce a fost arbitru internațional timp de 6 ani, începând din 2019, iar în prezent face parte din brigăzile românești la jocurile din afara României, dar din postura de arbitru de rezervă.

Are 260 de meciuri la nivelul primului eșalon, fiind pe locul 9 all-time, imediat sub Nicolae Rainea, 267.

Bîrsan făcea deja parte din AMFB, el fiind din 2021 la conducerea Comisiei Municipale a Arbitrilor din București.

Acuzațiile lui Ilie Drăgan din urmă cu câteva zile

Într-o declarație acordată pentru GOLAZO.ro, Ilie Drăgan susținea că mai multe cluburi participante în competițiile AMFB nu au fost afiliate definitiv și, în consecință, nu au fost convocate la vot.

„După cum se știe, această adunare generală de alegere are loc și din cauza faptului că președintele în funcție, Marian Lumânare, a decedat.

A fost stabilit ca succesor unul dintre vicepreședinți, domnul Marius Zamfir, președintele Școlii de Fotbal Rapid.

Dânsul și membrii Comitetului Executiv, care au făcut acum o coaliție pentru a prelua AMFB-ul, nu au pus pe ordinea de zi afilierile cluburilor care participă în competiție și nu au fost afiliate definitiv.

În mod normal, când un club participă pentru prima dată în competiție, are o afiliere provizorie realizată de Comitetul Executiv, iar ulterior, la prima Adunare Generală, conform statutului, se afiliază definitiv. Acum este o Adunare Generală și nu se fac afilieri”, afirma Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Acesta acuza și faptul că numeroase cluburi nu au fost chemate să voteze.

„Sunt peste 58 de cluburi participante în competiție care nu au fost convocate la Adunarea Generală, ceea ce este un abuz. Din păcate, sunt mai multe cluburi care participă în competiție de mai mulți ani, nu doar de anul acesta, și care nu sunt chemate să voteze.

Domnii Bîrsan, Zamfir, Florescu și Dan Marin au făcut parte din Comitetul Executiv în cel puțin ultimii patru ani și puteau să facă acest demers.

Nu l-au făcut nici acum, în ultimul ceas, înainte de Adunarea Generală. De ce nu au făcut treaba asta? Se va produce o Adunare Generală care nu respectă statutul”, mai afirma Ilie Drăgan.

