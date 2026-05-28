Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Marcel Bîrsan
Diverse

Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu

alt-text Ștefan Neda , Dan Udrea
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 15:52
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 15:52
  • Marcel Bîrsan (44 de ani) a câștigat alegerile pentru funcția de președinte al Asociației Municipale de Fotbal București.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Adunarea Generală a avut loc la sediul FRF, iar arbitrul l-a învins pe contracandidatul Ilie Drăgan (41 de ani), cel care a pierdut, în același loc, și alegerile pentru șefia FRF, în urmă cu mai bine de două luni.

Cîrjan, relaxat înaintea barajului De ce are nevoie Dinamo pentru o victorie în fața FCSB: „Trebuie să ne facem jocul nostru”
Citește și
Cîrjan, relaxat înaintea barajului De ce are nevoie Dinamo pentru o victorie în fața FCSB: „Trebuie să ne facem jocul nostru”
Citește mai mult
Cîrjan, relaxat înaintea barajului De ce are nevoie Dinamo pentru o victorie în fața FCSB: „Trebuie să ne facem jocul nostru”

Marcel Bîrsan este noul președinte al AMFB

Marcel Bîrsan a câștigat detașat în fața lui Drăgan, scor 69-29, o diferență de 40 de voturi.

Recent, Ilie Drăgan a transmis, pentru GOLAZO.ro, că Adunarea Generală nu respectă statul și i-a acuzat pe Bîrsan, Marius Zamfir și Dan Marin că plănuiesc o coaliție pentru preluarea AFMB.

Cât despre arbitrul Bîrsan, acesta a pierdut ecusonul FIFA la 1 ianuarie 2025, după ce a fost arbitru internațional timp de 6 ani, începând din 2019, iar în prezent face parte din brigăzile românești la jocurile din afara României, dar din postura de arbitru de rezervă.

Are 260 de meciuri la nivelul primului eșalon, fiind pe locul 9 all-time, imediat sub Nicolae Rainea, 267.

Bîrsan făcea deja parte din AMFB, el fiind din 2021 la conducerea Comisiei Municipale a Arbitrilor din București.

Acuzațiile lui Ilie Drăgan din urmă cu câteva zile

Într-o declarație acordată pentru GOLAZO.ro, Ilie Drăgan susținea că mai multe cluburi participante în competițiile AMFB nu au fost afiliate definitiv și, în consecință, nu au fost convocate la vot.

„După cum se știe, această adunare generală de alegere are loc și din cauza faptului că președintele în funcție, Marian Lumânare, a decedat.

A fost stabilit ca succesor unul dintre vicepreședinți, domnul Marius Zamfir, președintele Școlii de Fotbal Rapid.

Dânsul și membrii Comitetului Executiv, care au făcut acum o coaliție pentru a prelua AMFB-ul, nu au pus pe ordinea de zi afilierile cluburilor care participă în competiție și nu au fost afiliate definitiv.

În mod normal, când un club participă pentru prima dată în competiție, are o afiliere provizorie realizată de Comitetul Executiv, iar ulterior, la prima Adunare Generală, conform statutului, se afiliază definitiv. Acum este o Adunare Generală și nu se fac afilieri”, afirma Ilie Drăgan pentru GOLAZO.ro.

Acesta acuza și faptul că numeroase cluburi nu au fost chemate să voteze.

„Sunt peste 58 de cluburi participante în competiție care nu au fost convocate la Adunarea Generală, ceea ce este un abuz. Din păcate, sunt mai multe cluburi care participă în competiție de mai mulți ani, nu doar de anul acesta, și care nu sunt chemate să voteze.

Domnii Bîrsan, Zamfir, Florescu și Dan Marin au făcut parte din Comitetul Executiv în cel puțin ultimii patru ani și puteau să facă acest demers.

Nu l-au făcut nici acum, în ultimul ceas, înainte de Adunarea Generală. De ce nu au făcut treaba asta? Se va produce o Adunare Generală care nu respectă statutul”, mai afirma Ilie Drăgan.

Citește și

Serena Williams, din nou pe teren? Americanca e tot mai aproape de revenire. Unde ar urma să joace: „Are sens să facă asta”
Tenis
15:42
Serena Williams, din nou pe teren? Americanca e tot mai aproape de revenire. Unde ar urma să joace: „Are sens să facă asta”
Citește mai mult
Serena Williams, din nou pe teren? Americanca e tot mai aproape de revenire. Unde ar urma să joace: „Are sens să facă asta”
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
14:49
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
arbitru AMFB ilie dragan alegeri Marcel Bîrsan
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:34
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
Arbitrează finala Ligii, nu e la CM! De câte ori s-a întâmplat în 70 de ani ca arbitrul ultimului act de Champions să nu fie la Mondial
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share