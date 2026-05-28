Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul celor de la Rayo Vallecano, a fost inclus de UEFA în echipa sezonului din Conference League.

Cu internaționalul român titular, Rayo a pierdut finala celei de-a treia competiții continentale, scor 0-1, împotriva celor de la Crystal Palace.

În ciuda faptului că formația din Madrid a fost învinsă în ultimul act, echipa antrenată de Inigo Perez a dat trei jucători în echipa sezonului, printre care și Andrei Rațiu.

În această stagiune din Conference League, internaționalul român a jucat în 12 meciuri, reușind să înscrie un gol, într-un 2-2 cu Haken.

Pe lângă Rațiu, Rayo mai are alți doi jucători care au primit această distincție: Florian Lejeune și Isi Palazon.

Cum arată echipa sezonului din Conference League

Portar: Dean Henderson (Crystal Palace)

Dean Henderson (Crystal Palace) Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Pedro Henrique (Șahtior Donețk)

Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Pedro Henrique (Șahtior Donețk) Mijlocași: Kees Smit (AZ Alkmaar), Adam Wharton (Crystal Palace), Isi Palazon (Rayo Vallecano)

Kees Smit (AZ Alkmaar), Adam Wharton (Crystal Palace), Isi Palazon (Rayo Vallecano) Atacanți: Ismaïla Sarr (Crystal Palace), Marius Mouandilmadji (Samsunspor), Martial Godo (Strasbourg)

👕✨ The UEFA Technical Observer Group has selected its 2025/26 UEFA Conference League Team of the Season... #UECL | @UEFA pic.twitter.com/je2Q5a9E3k — UEFA Conference League (@Conf_League) May 28, 2026

Andrei Rațiu, în lacrimi în fața fanilor după finala Conference League

La finalul duelului desfășurat la Leizig, jucătorii lui Rayo au rămas minute bune pe gazon, afectați de ratarea trofeului.

Rațiu a plâns în fața galeriei, alături de fanii care au continuat să-și susțină echipa, iar ulterior și-a primit medalia de finalist cu lacrimi în ochi, de la președintele UEFA, Aleksander Ceferin.

