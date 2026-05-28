Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Foto: IMAGO
Tenis

Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 17:49
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 17:49
  • Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) a fost eliminat în mod surprinzător de Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #49 ATP) în turul al doilea de la Roland Garros.
  • Liderul mondial mai avea nevoie de un singur game ca să se califice în turul 3, dar italianul a întâmpinat mai multe probleme care i-au permis adversarului să întoarcă scorul.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Jannik Sinner a fost învins de Juan Manuel Cerundolo cu scorul de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, la capătul unei partide care a durat 3 ore și 31 de minute.

Farul a câștigat Supercupa Elitelor U17! VIDEO. Al doilea trofeu al sezonului pentru „marinari”. Victorie dramatică  versus Rapid, la penalty-uri
Citește și
Farul a câștigat Supercupa Elitelor U17! VIDEO. Al doilea trofeu al sezonului pentru „marinari”. Victorie dramatică versus Rapid, la penalty-uri
Citește mai mult
Farul a câștigat Supercupa Elitelor U17! VIDEO. Al doilea trofeu al sezonului pentru „marinari”. Victorie dramatică  versus Rapid, la penalty-uri

Surpriză uriașă la Roland Garros! Jannik Sinner, eliminat în turul 2

Sinner a început perfect meciul cu Juan Manuel Cerundolo, italianul câștigând fără emoții primele două seturi. Cu toate acestea, temperaturile ridicate i-au dat mari bătăi de cap liderului mondial, în condițiile în care conducea cu 5-1 în setul decisiv, conform eurosport.ro.

Sinner și-a pierdut ritmul, ceea ce i-a permis adversarului său să revină și să câștige meciul.

În setul trei, la scorul de 5-1, 0-40, Sinner a cerut intervenția medicului după un dialog pe care l-a avut cu arbitrul de scaun.

„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Sinner. Arbitrul i-a răspuns tenismenului:

„Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba.”

„Nu știu dacă este deshidratare”, a continuat Sinner, iar arbitrul a adăugat: „Depinde de tine. Putem chema fizioterapeutul acum, te verifică, apoi reluăm jocul”.

Jannik Sinner a acuzat amețeli și a fost auzit spunând că „îi vine să vomite”, motiv pentru care a părăsit terenul pentru a fi consultat câteva minute de către staff-ul medical. În acel moment, italianul câștigase doar un singur punct din ultimele 17 disputate, conform bbc.com.

Juan Manuel Cerundolo a reușit să întoarcă scorul și să câștige setul al treilea cu scorul de 7-5. Argentinianul a profitat de problemele lui Sinner și a câștigat următoarele două seturi, reușind să se califice în turul al treilea de la Roland Garros.

Temperatura de la Paris la începutul meciului era de 29 de grade Celsius, dar a ajuns la 33 de grade pe parcursul partidei.

4 titluri
de Grand Slam a cucerit Jannik Sinner în carieră: Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), Wimbledon (2025)

În următorul tur, Juan Manuel Cerundolo va da peste învingătorul partidei dintre Martin Landaluce (#69 ATP) și Vit Kopriva (#66 ATP).

Juan Manuel e fratele mai mic al lui Francisco Cerundolo, tenismen care ocupă poziția #24 în clasamentul ATP.

Juan Manuel Cerundolo (#56 ATP înaintea acestei partide) este jucătorul cu cea mai slabă poziție în clasament care-l învinge pe numărul 1 mondial la Roland Garros din 1998 până în prezent. Atunci, Ramon Delgado (#97 ATP) l-a învins pe Pete Sampras.

Citește și

Profită FCSB? Jucătorul dorit de Gigi Becali  și-a luat adio de la echipă: „A venit momentul să mergem pe drumuri diferite”
Superliga
16:58
Profită FCSB? Jucătorul dorit de Gigi Becali și-a luat adio de la echipă: „A venit momentul să mergem pe drumuri diferite”
Citește mai mult
Profită FCSB? Jucătorul dorit de Gigi Becali  și-a luat adio de la echipă: „A venit momentul să mergem pe drumuri diferite”
Baciu, plan pentru FCSB Antrenorul vrea să copieze  modelul văzut în Franța: „Va fi un bonus fantastic” + Jucătorul care „te poate sparge în două”
Superliga
16:12
Baciu, plan pentru FCSB Antrenorul vrea să copieze modelul văzut în Franța: „Va fi un bonus fantastic” + Jucătorul care „te poate sparge în două”
Citește mai mult
Baciu, plan pentru FCSB Antrenorul vrea să copieze  modelul văzut în Franța: „Va fi un bonus fantastic” + Jucătorul care „te poate sparge în două”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
Unul din „arhitecții AI” spune că nu mai contează ce studiază copiii la școală și amintește de un concept japonez 
tenis ATP Roland Garros jannik sinner eliminare Juan Manuel Cerundolo
Știrile zilei din sport
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Superliga
28.05
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Citește mai mult
UEFAntasticii, atunci și acum Cum arată protagoniștii „sfertului” european Steaua - Rapid, la 20 de ani distanță: imagini de colecție de pe stadionul Arcul de Triumf
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Nationala
28.05
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Citește mai mult
Ce tricou a luat Ianis Hagi VIDEO. La primul antrenament sub comanda tatălui său, mijlocașul a avut numărul lui Johan Cruyff
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Tenis
28.05
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Superliga
28.05
CCA l-a „ascultat” pe Becali Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB, finala barajului pentru Conference League
Citește mai mult
CCA l-a „ascultat” pe Becali  Cine va arbitra derby-ul Dinamo - FCSB , finala barajului pentru Conference League
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:00
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
Olăroiu, înapoi în România? VIDEO. Tehnicianul nu exclude o revenire în Liga 1: „E casa mea” » Cum vede naționala cu Hagi pe bancă
09:47
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”
09:00
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
Se retrage căpitanul! Amicalul Georgia - România va fi ultimul în tricoul naționalei » Federația a anunțat cine preia banderola
23:14
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului, cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Cum se prezintă Arcul de Triumf FOTO. Care e starea gazonului,  cu 24 de ore înainte de meciul decisiv dintre Dinamo și FCSB
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mărgici

Radu Naum: Mărgici

Radu Naum: Mărgici
Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!

Theodor Jumătate: Finala în care Rațiu a jucat ca împotriva Turciei. Total aerian!
Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce l-a șocat pe Șucu la Rapid

Dan Udrea: Ce <span>l-a</span> șocat pe Șucu la Rapid
Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!

Cristian Geambașu: Parisul te vrea prost, mon cher!
Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională

Silviu Tudor Samuilă: Inteligența artificială vs. inteligența emoțională
Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale

Cristian Tudor Popescu: Putin la paralele inegale
Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu n-a șutat la poartă

Cristian Geambașu: Mungiu <span>n-a</span> șutat la poartă
Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților

Cristian Geambașu: Răscoala bogaților
FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?

Dan Udrea: FRF, LPF, nu vă pute „domnul” rahat?
Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery

Theodor Jumătate: Au creat Europa League pentru EL: Unai Emery
Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii

Cristian Geambașu: Obraznicii
Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?

Dan Udrea: Cine a sunat pentru Moruțan?
Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii

Radu Naum: Formula fericirii
O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare într-o seară memorabilă

Dan Udrea: O scenă sfidătoare <span>într-o</span> seară memorabilă
Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului

Theodor Jumătate: Arsenal e campioana Angliei. Nu a fotbalului
Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război

Theodor Jumătate: Ucrainean. Palestinian. Fericire în vreme de război
Casca

Cristian Geambașu: Casca

Cristian Geambașu: Casca
Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima

Cristian Geambașu: Craiova aproape Maxima
Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție

Radu Naum: Emoție și comoție
Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani

Cătălin Tolontan: Momentul de la târgul de armament cu Nicușor Dan și băiatul său de 4 ani
Top stiri
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Superliga
28.05
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Citește mai mult
Recorder e peste FCSB, Dinamo și Rapid Site-ul de investigații a atras în 2025 mai mulți bani din donații decât au scos cele 3 mari cluburi de la toți partenerii comerciali
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Nationala
28.05
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt” și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Citește mai mult
Lovitură grea pentru Hagi Doi titulari s-au „rupt”  și ratează meciurile cu Georgia și Țara Galilor
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Diverse
28.05
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
Citește mai mult
Marcel Bîrsan a câștigat alegerile AMFB! Ilie Drăgan a pierdut și în fața arbitrului, după înfrângerea suferită în fața lui Răzvan Burleanu
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
B365
28.05
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul
Citește mai mult
FOTO | Tramvaiul care a făcut Bucureștiul să plângă puțin pe internet. Bunicul Thomson, ”Chiorul” din anii '60, reconstruit în curtea unei case, își caută salvatorul

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 26 dinamo bucuresti 33 rapid 36 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 12

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
29.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share