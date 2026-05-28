Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat

- Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) a fost eliminat în mod surprinzător de Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #49 ATP) în turul al doilea de la Roland Garros.
- Liderul mondial mai avea nevoie de un singur game ca să se califice în turul 3, dar italianul a întâmpinat mai multe probleme care i-au permis adversarului să întoarcă scorul.
Jannik Sinner a fost învins de Juan Manuel Cerundolo cu scorul de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, la capătul unei partide care a durat 3 ore și 31 de minute.
Surpriză uriașă la Roland Garros! Jannik Sinner, eliminat în turul 2
Sinner a început perfect meciul cu Juan Manuel Cerundolo, italianul câștigând fără emoții primele două seturi. Cu toate acestea, temperaturile ridicate i-au dat mari bătăi de cap liderului mondial, în condițiile în care conducea cu 5-1 în setul decisiv, conform eurosport.ro.
Sinner și-a pierdut ritmul, ceea ce i-a permis adversarului său să revină și să câștige meciul.
În setul trei, la scorul de 5-1, 0-40, Sinner a cerut intervenția medicului după un dialog pe care l-a avut cu arbitrul de scaun.
„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Sinner. Arbitrul i-a răspuns tenismenului:
„Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba.”
„Nu știu dacă este deshidratare”, a continuat Sinner, iar arbitrul a adăugat: „Depinde de tine. Putem chema fizioterapeutul acum, te verifică, apoi reluăm jocul”.
Jannik Sinner a acuzat amețeli și a fost auzit spunând că „îi vine să vomite”, motiv pentru care a părăsit terenul pentru a fi consultat câteva minute de către staff-ul medical. În acel moment, italianul câștigase doar un singur punct din ultimele 17 disputate, conform bbc.com.
Juan Manuel Cerundolo a reușit să întoarcă scorul și să câștige setul al treilea cu scorul de 7-5. Argentinianul a profitat de problemele lui Sinner și a câștigat următoarele două seturi, reușind să se califice în turul al treilea de la Roland Garros.
Temperatura de la Paris la începutul meciului era de 29 de grade Celsius, dar a ajuns la 33 de grade pe parcursul partidei.
În următorul tur, Juan Manuel Cerundolo va da peste învingătorul partidei dintre Martin Landaluce (#69 ATP) și Vit Kopriva (#66 ATP).
Juan Manuel e fratele mai mic al lui Francisco Cerundolo, tenismen care ocupă poziția #24 în clasamentul ATP.
Juan Manuel Cerundolo (#56 ATP înaintea acestei partide) este jucătorul cu cea mai slabă poziție în clasament care-l învinge pe numărul 1 mondial la Roland Garros din 1998 până în prezent. Atunci, Ramon Delgado (#97 ATP) l-a învins pe Pete Sampras.