Șoc la Roland Garros! Jannik Sinner a fost eliminat în turul doi. Italianul era la un game de calificare! Ce s-a întâmplat

Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP) a fost eliminat în mod surprinzător de Juan Manuel Cerundolo (24 de ani, #49 ATP) în turul al doilea de la Roland Garros.

Liderul mondial mai avea nevoie de un singur game ca să se califice în turul 3, dar italianul a întâmpinat mai multe probleme care i-au permis adversarului să întoarcă scorul.

Jannik Sinner a fost învins de Juan Manuel Cerundolo cu scorul de 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6, la capătul unei partide care a durat 3 ore și 31 de minute.

Surpriză uriașă la Roland Garros! Jannik Sinner, eliminat în turul 2

Sinner a început perfect meciul cu Juan Manuel Cerundolo, italianul câștigând fără emoții primele două seturi. Cu toate acestea, temperaturile ridicate i-au dat mari bătăi de cap liderului mondial, în condițiile în care conducea cu 5-1 în setul decisiv, conform eurosport.ro.

Sinner și-a pierdut ritmul, ceea ce i-a permis adversarului său să revină și să câștige meciul.

În setul trei, la scorul de 5-1, 0-40, Sinner a cerut intervenția medicului după un dialog pe care l-a avut cu arbitrul de scaun.

„Dacă pierd timp acum, cum funcționează? Nu pot face asta. Nu pot să aștept”, a spus Sinner. Arbitrul i-a răspuns tenismenului:

„Dacă nu poți aștepta, depinde ce problemă ai. Poți primi mai întâi un avertisment pentru timp, apoi o sancțiune. Sau chemăm fizioterapeutul să vedem despre ce este vorba.”

„Nu știu dacă este deshidratare”, a continuat Sinner, iar arbitrul a adăugat: „Depinde de tine. Putem chema fizioterapeutul acum, te verifică, apoi reluăm jocul”.

Jannik Sinner is being seen by the physio in the 3rd set against Cerundolo at Roland Garros.



He was up 5-1.



The score is now 5-4, 0-40 with Jannik serving for the match…



Jannik: “If I give time away, how does it work now? I can’t do it. I cannot wait.”



— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Jannik Sinner a acuzat amețeli și a fost auzit spunând că „îi vine să vomite”, motiv pentru care a părăsit terenul pentru a fi consultat câteva minute de către staff-ul medical. În acel moment, italianul câștigase doar un singur punct din ultimele 17 disputate, conform bbc.com.

Juan Manuel Cerundolo a reușit să întoarcă scorul și să câștige setul al treilea cu scorul de 7-5. Argentinianul a profitat de problemele lui Sinner și a câștigat următoarele două seturi, reușind să se califice în turul al treilea de la Roland Garros.

Temperatura de la Paris la începutul meciului era de 29 de grade Celsius, dar a ajuns la 33 de grade pe parcursul partidei.

4 titluri de Grand Slam a cucerit Jannik Sinner în carieră: Australian Open (2024, 2025), US Open (2024), Wimbledon (2025)

În următorul tur, Juan Manuel Cerundolo va da peste învingătorul partidei dintre Martin Landaluce (#69 ATP) și Vit Kopriva (#66 ATP).

Juan Manuel e fratele mai mic al lui Francisco Cerundolo, tenismen care ocupă poziția #24 în clasamentul ATP.

Juan Manuel Cerundolo (#56 ATP înaintea acestei partide) este jucătorul cu cea mai slabă poziție în clasament care-l învinge pe numărul 1 mondial la Roland Garros din 1998 până în prezent. Atunci, Ramon Delgado (#97 ATP) l-a învins pe Pete Sampras.

1 - Juan Manuel Cerundolo (#56) is lowest-ranked player to defeat the World No. 1 at Roland Garros since Ramon Delgado (#97) in 1998, when he claimed victory over Pete Sampras. Topple. #RolandGarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/6yckYoAEV3 — OptaAce (@OptaAce) May 28, 2026

