Biletul Zilei XBets.ro joi, 12 februarie 2026 – cota 10.00 din 3 meciuri
Biletul Zilei XBets.ro joi, 12 februarie 2026 – cota 10.00 din 3 meciuri

Publicat: 12.02.2026, ora 10:18
Actualizat: 12.02.2026, ora 10:27
  • Azi, 12 februarie, se dispută ultimele 5 meciuri din a 3-a rundă din faza grupelor din Cupa României, ultimul meci din runda a 26-a din Premier League, dar și meciul tur din semifinala Copa del Rey dintre Atletico Madrid și FC Barcelona.

*articol publicitar

Pentru Biletul Zilei XBets.ro din 12 februarie 2026 am selectat 3 dintre selecțiile propuse de membrii echipei XBets. Le-am combinat pe un bilet multiplu cu 3 selecții pentru care la Superbet am obținut cota 10.11. Astfel, la o miză de 100 de lei, putem încasa un total de 1.011 lei, din care 911 lei profit.

MeciPronosticCotă
Brentford vs ArsenalCotă mărită: Arsenal - peste 0,5 goluri, peste 3,5 șuturi pe poartă, peste 5,5 cornere3.05
Dinamo vs FC Hermannstadt1 solist1.70
Atletico Madrid vs BarcelonaX2 și GG (Bet Builder)1.95

Brentford vs Arsenal - test dificil pentru tunari în runda 26 din Premier League

În ultimul meci din etapa a 26-a din Premier League se vor înfrunta Brentford și Arsenal. Meciul se joacă azi, 12 februarie, cu începere de la ora 22:00, pe Brentford Community Stadium din Londra.

Ambele echipe se prezintă la ora meciului cu un moral excelent. Brentford a câștigat deplasările la Newcastle și Birmingham și a revenit în lupta pentru cupele europene, în timp ce Arsenal are un avans de 6 puncte în fruntea clasamentului. Cu Manchester City pe urmele sale în campionat și implicată în 4 competiții, Arsenal trebuie să profite de programul ceva mai lejer și să se impună în acest meci.

Chiar dacă nu au marcat în ultimele 3 meciuri jucate joia și nu se vor putea baza pe Merino, Saka și Odegaard, jucătorii lui Arteta vor pune tunurile pe concitadina Brentford. Cum aceștia obțin frecvent multe cornere, trimit multe șuturi pe poarta adversă și au marcat în 36 din cele 39 de meciuri oficiale jucate, pentru Biletul Zilei XBets.ro din 12 februarie am ales o cotă mărită de la Superbet.

PONT: Brentford vs Arsenal - Cotă mărită: Arsenal – peste 3,5 șuturi pe poartă, peste 0,5 goluri și peste 5,5 cornere – cota 3.05

Biletul Zilei XBets.ro joi, 12 februarie 2026 – cota 10.00 din 3 meciuri Biletul Zilei XBets.ro joi, 12 februarie 2026 – cota 10.00 din 3 meciuri

Dinamo vs Hermannstadt – meci pentru primul loc în Grupa D din Cupa României

Deși în Liga 1 șchioapătă serios, Hermannstadt are șansa să meargă în sferturile de finală ale Cupei României. După primele două meciuri, sibienii sunt pe primul loc în Grupa D cu 6 puncte din două victorii. În ultimul meci ei vor juca cu Dinamo. Meciul se va disputa pe Arcul de triumf din București și va începe joi, 12 februarie, de la ora 18:00.

Învingătoarea din acest meci va câștiga grupa și va fi sigură de calificare, în timp ce învinsa va trebui să aștepte rezultatele din celelalte meciuri din grupă. Dinamo este marea favorită a acestui meci. Implicată în lupta pentru titlu, trupa lui Zeliko Kopic își dorește Cupa României. Ar fi primul trofeu după 14 ani pentru „Câini”. Ei vor încerca să profite de pasa proastă a adversarilor care au câștigat o singură dată în ultimele 8 meciuri oficiale.

PONT: Dinamo vs Hermannstadt - 1 solist cu cota 1.70

Atletico Madrid vs Barcelona – pentru un loc în finala Copa del Rey

Atletico Madrid și FC Barcelona se duelează în dublă manșă pentru un loc în finala Copa del Rey. Primul meci se joacă azi, de la ora 22:00. După cum știu mai toți jucătorii la pariuri, acesta este un meci în care statisticile contează foarte puțin. De fiecare dată meciurile dintre cele două au fost pline de adrenalină, iar execuțiile personale nu au lipsit.

Barcelona este ușor favorită prin prisma faptului că are rezultate mai bune în acest an. Atletico a câștigat doar 4 dintre cele 10 meciuri jucate în 2026. Rezultatele oscilează, după cum demonstrează dubla cu Betis. În urmă cu o săptămână „Los Cochoneros” au câștigat cu 5-0 la Sevilla, eliminându-i pe andaluzi din cupă, pentru ca după numai 3 zile să piardă cu 0-1 meciul disputat pe propriul teren în campionat. La rândul ei, Barcelona dezvăluie unele slăbiciuni în apărare de care pot profita jucători ca Alvarez sau Sorloth.

PONT: Atletico Madrid vs Barcelona – X2 și GG

Vezi mai multe bilete pariuri azi pe XBets.ro. Baftă tuturor!

Pronosticurile din acest articol sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share