- Radu Drăgușin riscă să cadă din Premier League cu Tottenham. Jucătorii au o clauză specială în contract pentru acest scenariu întunecat.
- Ce salariu are acum la Londra stoperul în vârstă de 24 de ani și cât va primi dacă Tottenham retrogradează în Championship.
Revenirea lui Radu Drăgușin după 11 luni de pauză nu a ajutat Tottenham, fără victorie în 2026 zece meciuri la rând în Premier League.
Șase înfrângeri, ultimele patru consecutive, patru egaluri. Nici schimbarea antrenorului nu a avut efect: două etape, două eșecuri cu Igor Tudor.
Tudor, despre jucătorii lui Tottenham: „Ne lipsește calitatea. Ne lipsește inteligența”
După 1-2 cu Fulham în deplasare, cu „tricolorul” prezent pe teren timp de 90 de minute, croatul a fost necruțător cu jucătorii săi:
„Ne lipsește calitatea în atac, nu putem să înscriem. Ne lipsește calitatea la mijloc pentru a alerga. Ne lipsește calitatea în apărare ca să nu luăm goluri”.
I-a făcut să-i doară și mai tare când a spus că „ne lipsește inteligența. Adversarii prevăd jocul și ajung la minge înaintea noastră”.
Drăgușin riscă să retrogradeze cu Tottenham
Într-o atmosferă sumbră, tot mai mulți vorbesc în Anglia despre retrogradare în cazul lui Spurs.
Sezonul trecut, a evitat căderea în Championship. Locul 17, dar la 13 puncte de prima sub linia roșie.
Acum, situația e și mai rea. E critică.
Salariile lui Drăgușin și ale colegilor se reduc la jumătate
Ce se va întâmpla dacă echipa londoneză retrogradează? Ce se va întâmpla cu clubul?
Financiar, va primi o lovitură puternică. Totul se va recalcula. Mult mai puțini bani de la ligă, la fel de la propriii sponsori.
Jurnalistul David Ornstein, The Athletic, a dezvăluit că Daniel Levy, președintele executiv al lui Tottenham între 2001 și 2025, și-a luat măsuri de siguranță inclusiv pentru un asemenea scenariu.
Cât a fost el numărul unu, tuturor jucătorilor li s-a trecut în contract o clauză specială: dacă retrogradează, salariul li se reduce la jumătate.
Drăgușin a semnat pe 6 ani și jumătate la Londra
Pe 11 ianuarie 2024, când s-a transferat de la Genoa pentru 25 de milioane de euro, Drăgușin a semnat pe șase ani și jumătate.
În cazul în care Spurs ajunge în liga secundă, e posibil însă ca el să părăsească White Hart Lane. Are oferte din Serie A.