Biletul Zilei XBets.ro – luni, 23.03.2026 – cota 2.11 din tenis
alt-text Publicat: 23.03.2026, ora 12:12
alt-text Actualizat: 23.03.2026, ora 12:23
  • În această săptămână se dispută barajele europene pentru Campionatul Mondial de Fotbal care se va disputa în această vară în SUA, Mexic și Canada.
  • Din acest motiv, oferta de meciuri din fotbal este una mai săracă.

Pentru Biletul Zilei XBets din 23.03.2026 ne-am îndreptat atenția către Miami Open, cel mai important eveniment din tenis al săptămânii.

Calificate în turul 4 al turneului, Sorana Cîrstea (35 WTA) și Jaqueline Cristian (36 WTA) vor avea o misiune dificilă în această rundă. Ele joacă cu americancele Coco Gauff (4 WTA) și, respectiv, Jessica Pegula (5 WTA). Din oferta de pariuri Betano pentru cele două meciuri am selectat două pariuri pentru care agenția ne-a oferit cota totală 2.11.

MeciPronosticCotă
Sorana Cîrstea vs Coco GauffVictorie Coco Gauff1.47
Jaqueline Cristian vs Jessica PegulaScor corect: 0-2 la seturi1.44

Sorana Cîrstea vs Coco Gauff – și-a revenit americanca după abandonul de la Indian Wells?

După ce le-a învins pe Shuai Zhang, Linda Noskova și Elise Mertens, în optimile de la Miami Open Sorana Cîrstea o înfruntă pe Coco Gauff, una dintre cele mai în formă jucătoare ale ultimelor sezoane. Meciul dintre cele două va începe după ora 19:30.

Jucătoarea din România, aflată la ultimul sezon al carierei, este într-o formă excelentă. Spre exemplu, în meciul cu Elise Mertens a înregistrat o rată de succes de 67% cu primul serviciu, a câștigat 60% din punctele pe propriul serviciu și a făcut foarte puține erori neforțate.

Cîrstea și Gauff au două stiluri contrastante. Românca excelează la jocul de pe fundul terenului, mizând pe serviciu și pe evitarea erorilor neforțate, în timp ce americanca tinde să fie foarte agresivă. Cu toate astea, ea are un serviciu impresionant, cu o rată de precizie de 71%, dar face foarte multe greșeli neforțate. La Indian Wells Gauff s-a retras după ce în meciul cu Eala a acuzat dureri în brațul stâng, dar se pare că s-a recuperat foarte bine.

PONT: Sorana Cîrstea vs Coco Gauff – victorie Gauff – cota 1.47

Jaqueline Cristian vs Jessica Pegula – continuă seria bună a româncei?

Locul 36 WTA, Jaqueline Cristian este în unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale. Ea a atins turul 3 la Dubai și Indian Wells, iar acum joacă în optimi la Miami Open, după ce le-a învins în meciurile anterioare pe Peyton Stearns și Ekaterina Alexandrova. În meciul cu rusoaica, românca a câștigat 66% din punctele pe primul serviciu și 49% din cele cu al doilea serviciu. Ea a fost foarte agresivă reușind 39 de lovituri câștigătoare.

Meciul din optimi cu Jessica Pegula este programat să înceapă după ora 21:30. Americanca este favorita certă a acestui meci. În tururile anterioare le-a învins pe Francesca Jones și Leylah Fernandez. Pegula a impresionat prin calitatea serviciului. Ea a câștigat 81% din punctele jucate cu primul serviciu și 63% din cele jucate cu al doilea serviciu. Astfel, în meciul cu Fernandez nu i-a acordat acesteia vreo șansă de break.

PONT: Jaqueline Cristian vs Jessica Pegula – Scor corect la seturi: 0-2 – cota 1.44

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil

Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Înregistrarea care arată ce s-a întâmplat înainte de accidentul de pe aeroportul LaGuardia: „Stop, stop, stop!”
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
Ce transferuri pregătește Dinamo S-a reactivat o pistă importantă + negocieri cu un fundaș central
Aproape de surpriză FOTO. Sorana Cîrstea, eliminată în optimi la Miami de #4 mondial » Momente de panică în tribune la setul decisiv
Tricouri noi la baraj Echipamentul a fost lansat cu 3 zile înainte de meciul decisiv Turcia - România: l-au prezentat jucătorii celor 3 mari rivale!
Radu vrea să joace cu Turcia Portarul României vine în cantonamentul naționalei: dacă se poate antrena, intră titular!
„România are un mare avantaj” Bogdan Stancu a vorbit în presa din Turcia despre barajul pentru CM 2026 „Sunt sigur de asta”
„N-ai cum să faci asta” Angelescu a explicat de ce Rapid l-a folosit cu CFR pe Kader Keita, după ce a lovit o femeie cu mașina
A refuzat Dinamo Nici Stoinov n-a reușit să-l convingă: „Am băut o cafea, dar am obiective diferite”
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne"

Silviu Tudor Samuilă: Firescul nefiresc

Dan Udrea: Dacă ar fi pus să renunțe să mai facă schimbările, Becali mai degrabă ar renunța la echipă!

