România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA +26 foto
Elicopterul care a survolat Azteca, steagul Mexicului, dar și steagurile României și Rusiei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

România, lângă Rusia la Mondial! Nu ne-am calificat, dar am apărut pe Azteca la deschiderea CM alături de țara suspendată. Motivul din spatele deciziei FIFA

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.06.2026, ora 11:17
alt-text Actualizat: 12.06.2026, ora 11:17
  • România a fost prezentă joi, la primul meci al Campionatului Mondial, Mexic - Africa de Sud 2-0.
  • Pe stadionul din Mexico City, 80.824 de spectatori au văzut și cel mai important semn al României. Chiar alături de Rusia!
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Naționala noastră nu s-a calificat și nu participă nici acum la Campionatul Mondial.

Au trecut 28 de ani de la ultima prezență, vor mai trece încă patru până în 2030, la următoarea încercare a „tricolorilor”.

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România, pe arena din Mexico City, la primul meci al Mondialului

Joi, cea de-a 23-a ediție a turneului final a început în Mexico City, pe Azteca. Primul meci, Mexic - Africa de Sud 2-0.

80.824 de spectatori au văzut și România pe faimoasa arenă, de la ceremonia de deschidere.

Pe teren, FIFA a arătat lumii cele 48 de steaguri ale țărilor calificate la CM 2026.

Sus, prinse de acoperișul stadionului, erau aliniate steagurile tuturor celor 211 membre FIFA.

România, între Qatar și Rusia printre steagurile FIFA la Mondial

La un moment dat, spre sfârșitul ceremoniei, un elicopter a survolat Azteca purtând un steag imens al Mexicului.

Fotografii au prins în cadru elicopterul trecând pe deasupra arenei și, puțin mai jos, se putea observa clar steagul României.

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (9).jpeg
Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (9).jpeg

Galerie foto (26 imagini)

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (1).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpeg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (2).jpg Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale FOTO IMAGO, Captură X (3).jpeg
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Alături, cel al Rusiei. De ce și al Rusiei a fost afișat acolo, lângă celelalte?

Pentru că FIFA (împreună cu UEFA) a suspendat pe termen nelimitat din competițiile internaționale țara aflată în război.

Dar nu a exclus-o din organizația mondială. Rusia e încă membră FIFA.

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