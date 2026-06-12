Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona

- Real Madrid continuă să caute întăriri pentru sezonul viitor și este pe punctul de a oficializa transferul lui Bernardo Silva (31 de ani).
- Mijlocașul portughez s-a despărțit recent de Manchester City, după ce contractul său a ajuns la final.
După transferul fundașului Denzel Dumfries de la Inter, „galacticii” sunt aproape să dea o nouă lovitură și pregătesc mutarea jucătorului care este dorit și de marea rivală Barcelona.
Transferul lui Bernardo Silva la Real Madrid, iminent
Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Real Madrid a ajuns la un acord cu Bernardo Silva. Portughezul ar fi semnat un contract valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.
Jose Mourinho, noul antrenor al madrilenilor, și l-ar fi dorit foarte mult pe Silva, iar jucătorul a acceptat oferta.
Jucătorul a fost dorit și de Barcelona și Atletico Madrid, dar Real Madrid le-a luat fața adversarelor din La Liga.
În ultimii ani, Real Madrid a mai transferat doar doi jucători care erau liberi de contract. Este vorba de fundașii David Alaba și Antonio Rudiger.
Odată cu transferul la Real Madrid, Bernardo Silva va fi din nou coleg cu Kylian Mabppe, alături de care a mai jucat la AS Monaco în sezonul 2016/2017.
Silva, nouă sezoane petrecute la Manchester City
Bernardo Silva a fost transferat de Manchester City în vara anului 2017, de la AS Monaco. A devenit treptat un jucător important pentru echipa antrenată de Pep Guardiola.
Portughezul a jucat 460 de meciuri pentru „cetățeni”, a înscris 76 de goluri și a oferit 77 de pase decisive. A cucerit și numeroase trofee:
- 1X Liga Campionilor
- 6X Premier League
- 1X Mondialul Cluburilor
- 3X Cupa Angliei
- 5X Cupa Ligii Angliei
- 3X Supercupa Angliei
Bernardo Silva va juca și la Campionatul Mondial din această vară, alături de naționala Portugaliei, care va juca cu RD Congo (17 iunie), Uzbekistan (23 iunie) și Columbia (28 iunie).
Lotul convocat de Roberto Martinez la naționala Portugaliei:
- Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)
- Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);
- Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
- Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).