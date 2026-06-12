Real Madrid, încă o „bombă” Starul lui Manchester City  s-a înțeles cu echipa lui Mourinho » Era dorit și de Barcelona

Real Madrid continuă să caute întăriri pentru sezonul viitor și este pe punctul de a oficializa transferul lui Bernardo Silva (31 de ani).

Mijlocașul portughez s-a despărțit recent de Manchester City, după ce contractul său a ajuns la final.

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După transferul fundașului Denzel Dumfries de la Inter, „galacticii” sunt aproape să dea o nouă lovitură și pregătesc mutarea jucătorului care este dorit și de marea rivală Barcelona.

Transferul lui Bernardo Silva la Real Madrid, iminent

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Real Madrid a ajuns la un acord cu Bernardo Silva. Portughezul ar fi semnat un contract valabil pe două sezoane, cu opțiune de prelungire pentru încă unul.

Jose Mourinho, noul antrenor al madrilenilor, și l-ar fi dorit foarte mult pe Silva, iar jucătorul a acceptat oferta.

🚨 Bernardo Silva to Real Madrid, HERE WE GO! Agreement in place and contract approved.



Two year deal plus one year option, fast deal by Madrid started 36h ago and closed immediately.



Mourinho wanted Bernardo, he says yes and advanced talks revealed today are 100% confirmed. pic.twitter.com/2qYSHutAfX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2026

Jucătorul a fost dorit și de Barcelona și Atletico Madrid, dar Real Madrid le-a luat fața adversarelor din La Liga.

În ultimii ani, Real Madrid a mai transferat doar doi jucători care erau liberi de contract. Este vorba de fundașii David Alaba și Antonio Rudiger.

Odată cu transferul la Real Madrid, Bernardo Silva va fi din nou coleg cu Kylian Mabppe, alături de care a mai jucat la AS Monaco în sezonul 2016/2017.

22 de milioane de euro este cota de piață a lui Bernardo Silva, conform Transfermarkt

Silva, nouă sezoane petrecute la Manchester City

Bernardo Silva a fost transferat de Manchester City în vara anului 2017, de la AS Monaco. A devenit treptat un jucător important pentru echipa antrenată de Pep Guardiola.

Portughezul a jucat 460 de meciuri pentru „cetățeni”, a înscris 76 de goluri și a oferit 77 de pase decisive. A cucerit și numeroase trofee:

1X Liga Campionilor

6X Premier League

1X Mondialul Cluburilor

3X Cupa Angliei

5X Cupa Ligii Angliei

3X Supercupa Angliei

53 de meciuri a jucat Bernardo Silva în acest sezon pentru Manchester City. A marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive

Bernardo Silva va juca și la Campionatul Mondial din această vară, alături de naționala Portugaliei, care va juca cu RD Congo (17 iunie), Uzbekistan (23 iunie) și Columbia (28 iunie).

Lotul convocat de Roberto Martinez la naționala Portugaliei:

Portari - Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi)

- Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi) Fundași - Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica);

- Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahce), Joao Cancelo (Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Goncalo Inacio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica); Mijlocași - Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);

- Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City); Atacanți - Joao Felix (Al Nassr), Francisco Trincao (Sporting CP), Francisco Conceicao (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Guedes (Real Sociedad), Goncalo Ramos (PSG), Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

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