„FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu” Dan Negru, critici dure înainte de Mondial: „Eu sper să fie un eșec”
Dan Negru FOTO: Facebook @Dan Negru
Campionatul Mondial

„FIFA i-a furat ideea lui Ceaușescu” Dan Negru, critici dure înainte de Mondial: „Eu sper să fie un eșec”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 11.06.2026, ora 22:45
alt-text Actualizat: 11.06.2026, ora 22:45
  • Dan Negru (55 de ani), cunoscutul prezentator TV, a criticat dur FIFA, chiar înaintea debutului Campionatului Mondial.
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Mondialul din Statele Unite, Mexic și Canada a debutat cu partida dintre Mexic și Africa de Sud, disputată pe legendarul stadion Azteca.

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Dan Negru, critici dure pentru FIFA

Prezentatorul TV a criticat FIFA pe pagina personală de Facebook pentru numărul mare de echipe participante la turneul final din această vară, acuzând forul mondial că a pus mai presus banii decât fotbalul.

În plus, Negru a vorbit despre o manieră „comunistă” de conducere a celor de la FIFA.

„Sfârșitul sportului numit «fotbal» începe în seara asta. Nepoții noștri nu vor mai avea voie să joace sporturi cu învingători și învinși. Vor fi toți egali… Idealul comunist. Primul Campionat Mondial lipsit de meritocrație începe azi. «Fotbaliști din toate țările, uniți-vă!» ar putea deveni sloganul proletar al FIFA.

Curacao și Irak să aibă aceleași șanse ca Spania sau Brazilia. Pe stadion, ca pe rețelele sociale: toți egali. Curacao este o țară cu doar 150.000 de locuitori și joacă la Campionatul Mondial.

Acum sunt 48 de echipe, dar în viitor vor ajunge 64. E cel mai lung Mondial din istorie, din cauza lăcomiei după bani. În formatul clasic erau 64 de meciuri. Acum sunt 104. Bucuria rarității a dispărut.

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Dacă fotbalul este încă sportul-rege, atunci FIFA să știe că un rege nu cerșește atenție. El o impune. Un rege nu își risipește valoarea doar pentru a distra masele. Are bufoni pentru asta.

Acest Campionat Mondial ne va arăta unde este linia roșie dintre emoția sportului și sportul transformat într-o corporație în care contează doar profitul.

Succesul lui va hrăni lăcomia. Eșecul lui va hrăni pasiunea. Eu sper să fie un eșec, pentru ca fotbalul să rămână o pasiune. Și pentru că lăcomia e cea mai mare sărăcie!”, a transmis Dan Negru.

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

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