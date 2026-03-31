În următoarele 24 de ore vom afla ultimele 6 echipe care vor obține biletele pentru Cupa Mondială 2026 care se va disputa în SUA, Canada și Mexic.

Din păcate echipa noastră a ratat șansa de a juca cu calificarea pe masă după ce a fost eliminată de Turcia cu 1-0.

* articol publicitar

Program Play-off Campionatul Mondial de fotbal

Bosnia și Herțegovina vs Italia – Zenica, ora 21:45

Cehia vs Danemarca – Praga, ora 21:45

Kosovo vs Turcia – Pristina, ora 21:45

Suedia vs Polonia – Solna, ora 21:45

Irak vs Bolivia – Monterey (Mexic), miercuri, 01.04.2026, ora 6:00

DR Congo vs Jamaica – Zapopan (Mexic), miercuri, 01.04.2026, ora 00:00.

Pentru Biletul Zilei XBets.ro azi am ales 4 selecții din calificările europene.

Meci Pronostic Cotă Bosnia vs Italia 2 – victorie Italia 1.52 Kosovo vs Turcia 2 – merge mai departe Turcia 1.51 Suedia vs Polonia 1 – merge mai departe Suedia 1.55 Cehia vs Danemarca 2 – merge mai departe Danemarca 1.53

Bosnia vs Italia – ratează Italia al treilea Mondial consecutiv?

Italia, multiplă campioană mondială (4 trofee), nu a fost prezentă la ultimele două ediții după ce a pierdut meciurile de baraj cu Suedia (2018) și Macedonia de Nord (2022). Nici în acest selecționata din Cizmă nu are evoluții extraordinare, iar în finala barajului de calificare urmează să joace cu Bosnia și Herțegovina, în deplasare. Italia s-a calificat în finală după 2-0 cu Irlanda de Nord, în timp ce Bosnia a trecut la penalty-uri de Țara Galilor.

Bosnia a terminat pe locul 2 în grupa cu Austria, România, Cipru și San Marino. Echipa din fosta Iugoslavia a fost mult timp în cărți pentru a termina prima, dar a pierdut calificarea directă în meciurile cu austriecii. În schimb, a administrat două înfrângeri României. Italia nu a putut face tăvălugului norvegian și a terminat pe 2 în grupa din care au mai făcut parte Israel, Estonia și Moldova. Parcă ar fi totuși prea mult ca Italia să rateze al treilea Mondial consecutiv.

PONT: Bosnia și Herțegovina vs Italia – victorie Italia – cota 1.52

Kosovo vs Turcia – puteam să fim noi, dar....

Afiliată UEFA în 2016, echipa din Kosovo este la un singur meci de prezența la Cupa Mondială. Kosovarii au terminat pe locul 2 într-o grupă cu Elveția, Slovenia și Suedia. În semifinalele Play-off-ului de calificare, ei au trecut cu 4-3 la Slovacia, după 30 de minute de vis în prima parte a celei de-a doua reprize. România putea să fie adversarul celor din Kosovo, dar Turcia ne-a învins în semifinale cu 1-0.

Kosovarii sunt plini de speranțe după 8 meciuri consecutive fără înfrângere pe propriul teren (6 victorii). Adversarul de astăzi are un alt calibru. Chiar dacă nu a impresionat în meciul cu România, Turcia are un compartiment ofensiv plin de calitate: Arda Guler (Real Madrid), Bariș (Galatasaray), Kenan Yildiz (Juventus), Calhanoglu (Inter) și Akturkoglu (Fenerbahce). Naționala turcă este neînvinsă de la debutul în preliminarii (0-6 cu Spania) și este favorită pentru a merge la Cupa Mondială 2026.

PONT: Kosovo vs Turcia – Turcia merge mai departe – cota 1.51

Cehia vs Danemarca în cea mai echilibrată finală din Play-off

Cehia a terminat grupa din preliminarii pe locul al doilea, în spatele Croației. Celelalte participante au fost Insulele Feroe, Muntenegru și Gibraltar. În semifinale cehii au avut un meci greu cu Irlanda. În minutul 23 erau conduși cu 2-0, dar au revenit și au dus meciul la lovituri de departajare, unde au avut nervii mai tari.

Danemarca nu a impresionat în ultimele meciuri din preliminarii. Echipa nordică a terminat pe 2 grupa din care au mai făcut parte Scoția, Grecia și Belarus, după o remiză acasă cu Belarus și o înfrângere în Scoția în ultimele două meciuri. În schimb, în semifinalele barajului nu a avut milă de Macedonia de Nord căreia i-a dat 4 goluri fără să primească vreunul. Meciul din această seară se anunță unul foarte echilibrat, dar danezii par favoriți să meargă la al treilea Mondial consecutiv.

PONT: Cehia vs Danemarca – Danemarca merge mai departe – cota 1.53

Suedia vs Polonia – finală cu repetiție

Cele două echipe s-au întâlnit și în urmă cu 4 ani în finala play-off-ului de calificare la Mondialul din Qatar, iar Polonia a câștigat cu 2-0, deși Suedia câștigase ultimele 8 meciuri directe anterioare. De această dată cele două pornesc cu șanse egale, chiar dacă Suedia a jucat foarte prost în preliminarii unde a terminat ultima în grupa cu Elveția, Slovenia și Kosovo. Ca și România, Suedia a primit dreptul de a juca în Play-off pentru performanța din Nations League.

Polonia a terminat pe locul 2 în grupa cu Olanda, Finlanda, Malta și Lituania și ar dori să-i ofere lui Lewandowski șansa unui ultim Mondial. În semifinalele barajului polonezii au câștigat cu 2-1 meciul cu Albania. După rezultate, ei ar fi favoriți în meciul cu suedezii, dar aceștia au arătat mult mai bine în semifinala cu Ucraina, câștigată cu 3-1. De altfel, nordicii vor încerca să profite de terenul propriu și de valoarea cuplului din atac format din Elanga și Gyokeres.

PONT: Suedia vs Polonia – Suedia merge mai departe – cota 1.55

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!