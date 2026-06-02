„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”
Nationala

„Mi se pare prea de tot!” Basarab Panduru nu înțelege ce se întâmplă cu unul dintre tricolori: „Nu poți să nu vorbești despre lucrurile astea”

alt-text Publicat: 02.06.2026, ora 22:57
  • Basarab Panduru, fost internațional, nu și-a ascuns dezamăgirea față de evoluția lui Marian Aioani, care a gafat din nou la națională în meciul cu Georgia, scor 1-1.
  • Portarul de la Rapid a comis-o și în amicalul cu Slovacia din luna martie, scor 0-2.
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Basarab Panduru a avut un discurs critic la adresa goalkeeperului, sugerând că problemele portarului ar putea fi mai profunde decât simple erori de joc.

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Panduru nu-l înțelege pe Aioani: „Mi se pare prea de tot”

„Nu mi-a plăcut ce am văzut în seara asta. Am înţeles-o pe aia cu piciorul, dar dacă pe asta o scapi… Trebuie să te gândeşti şi la tine dacă ai o problemă. Poate îţi e frică. Sunt greşeli atât de mari încât nu poţi să nu vorbeşti despre lucrurile astea.

Nu e normal. Cu piciorul ai greşit, cu mâna ai greşit. Poate e o problemă. Mi se pare prea de tot. Atunci cu piciorul, acum cu mâna. Tu nu ai făcut d-astea aşa, să le ţii minte. La naţională se întâmplă, sunt grave, urâte. E rău.

Aici sunt două grave, la meciuri amicale. Dar mai ai încredere? Vine mingea de unde vine…”, a declarat Basarab Panduru, conform primasport.ro.

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