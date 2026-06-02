„M-am grăbit în fața porții” Florinel Coman, după revenirea la echipa națională sub comanda lui Hagi: „Mi-a oferit o mare încredere”

GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Florinel Coman (28 de ani) a vorbit la finalul partidei de la Tbilisi, meci în care a fost introdus încă din primul minut de selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani).

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Florinel Coman a revenit la echipa națională după mai bine de un an și jumătate, fiind folosit pe poziția de atacant în amicalul cu Georgia.

GEORGIA - ROMÂNIA. Florinel Coman, după revenirea la națională: „Mă bucur foarte mult”

Întrebat la finalul meciului despre revenirea sub tricolor, dar și despre ce a discutat cu Gheorghe Hagi, Florinel Coman a declarat:

„Un meci bun, un meci deschis, un meci pe care cred eu că l-am controlat în mare parte. Am început foarte bine jocul, ne-am creat câteva ocazii. Din păcate, m-am grăbit în fața porții, dar eu cred că, per total, a fost OK.

(n. r. ce le-a spus Hagi) A vorbit cu noi, cu grupul, a spus că a fost bine, să avem încredere în noi, pentru că nu este ușor, este primul meci până la urmă.

Cu încredere vom putea ajunge departe, părerea mea. Mă bucur foarte mult că am fost convocat, înseamnă o mare încredere pe care mi-a oferit-o, îmi era dor de echipa națională, de colegi, de atmosferă, de antrenamentele de aici și sper ca pe viitor să fie mult mai bine.

Mă bucur pentru tinerii care au fost convocați, arată bine la antrenamente, tot grupul ne cunoaștem de mult timp, am fost colegi și adversari, doar trebuie să avem încredere și să ne antrenăm foarte bine”.

Florinel Coman a vorbit la finalul partidei și despre un posibil transfer în această vară.

„Am un contract și nu am ce să comentez mai mult”, a spus Coman, potrivit as.ro.

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