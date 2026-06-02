„Asta trebuie să facem” Louis Munteanu: „Meciul cu Georgia a fost un test bun pentru noi”

GEORGIA - ROMÂNIA 1-1. Louis Munteanu (23 de ani), marcatorul naționalei din partida de la Tbilisi, a vorbit la finalul partidei.

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Atacantul de la FC Dallas a vorbit despre venirea lui Gheorghe Hagi la echipa națională, dar și despre Campionatul Mondial din această vară.

GEORGIA - ROMÂNIA. Louis Munteanu: „Trebuie să asimilăm cât mai repede ce vrea Mister de la noi”

După ce a restabilit egalitatea în minutul 55 al partidei cu Georgia, Munteanu a vorbit despre noul antrenor al echipei naționale, Gheorghe Hagi, dar și despre cerințele acestuia.

„Mă bucur că am marcat. Din păcate, am făcut egal. E bine că am ieşit toţi sănătoşi. Trebuie să asimilăm cât mai repede ce vrea Mister de la noi, a fost un test bun pentru noi” , a spus Louis Munteanu, potrivit as.ro.

Atacant la FC Dallas în Statele Unite, Munteanu a fost întrebat dacă va merge la meciurile din această vară, de la Campionatul Mondial:

„Probabil că mă voi duce, când mă întorc în America. Dacă va fi un meci aproape de mine, sigur mă voi duce. Cupa Mondială e foarte importantă”.

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