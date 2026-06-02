Cîrjan, pe masa de operație  Căpitanul lui Dinamo va suferi  trei intervenții chirurgicale în această vară

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, va fi supus unor intervenții chirurgicale, după ce va reveni din cantonamentul echipei naționale.

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Mijlocașul „câinilor” a fost chemat de Gheorghe Hagi la echipa națională, dar nu a făcut deplasarea la Tbilisi pentru partida amicală cu Georgia, rămânând în țară pentru a se pregăti cu staff-ul naționalei de la București.

Cătălin Cîrjan se va opera după ce va reveni de la națională

Cătălin Cîrjan va prinde cel mai probabil minute la partida amicală cu Țara Galilor de pe 6 iunie, iar apoi, pe 8 iunie, ar urma să fie supus unei prime operații.

Pe 8 iunie Cătălin Cîrjan va intra în sala de operație pentru o intervenție la nas. Acesta s-a confruntat în ultima perioadă cu o problemă care îi provoca disconfort, deoarece nu poate respira normal, scrie prosport.ro.

Din cauza acestei probleme, el obosește mai repede, fiind nevoit în multe momente să respire pe gură. Mai mult, somnul este și el afectat, iar o răceală poate avea efecte mai lungi decât în cazul altor persoane.

Ca urmare a acestei intervenții, Cîrjan nu va putea face efort fizic timp de două zile, iar efortul intens este interzis pe o perioadă mai lungă care poate dura chiar între 3 și 6 săptămâni.

Cîrjan se va opera și la genunchi

Intervenția la nas nu va fi singura pentru căpitanul lui Dinamo. Acesta se va opera și la ambii genunchi, după ce a evoluat cu dureri mari la ultimele partide din acest sezon.

Acesta a strâns lichid la ambii genunchi, după ce a fost lovit de un coleg la antrenament. Cîrjan se va opera chiar a doua zi după intervenția la nas, pentru a se putea recupera cât mai rapid.

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