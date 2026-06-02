Cine transmite Georgia - România  Unde se poate vedea la TV primul meci al lui Gică Hagi pe banca naționalei

Georgia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 20:00, într-o partidă amicală care se va juca la Tbilisi.

Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și se poate vede în direct la televizor, dar și pe o platformă de streaming. Detalii, mai jos.

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Meciul de pregătire cu Georgia va însemna și revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale, după 25 de ani.

Cine transmite la TV meciul Georgia - România

Meciul de la Tbilisi dintre Georgia și România va fi transmis în direct de Antena 1 , postul care a achiziționat drepturile TV pentru Campionatul Mondial.

Duelul care marchează debutul lui Gică Hagi pe banca naționalei în cel de-al doilea său mandat poate fi urmărit contracost și pe Antena Play.

Un abonament lunar standard costă 8 euro, adică aproximativ 42 de lei.

Antena 1 a achiziționat drepturile TV și pentru următoarea ediție a Campionatului Mondial, cea din 2030, care va avea loc în Spania, Portugalia și Maroc.

Conform surselor GOLAZO.ro din piața media, efortul financiar realizat de Antena 1 pentru a cumpăra Mondialul din acest an se apropie de 20 de milioane de euro.

La câteva zile după amicalul cu Georgia, „tricolorii” vor întâlni și Țara Galilor, pe 6 iunie, pe stadionul Steaua.

Întâlnirile precedente dintre Georgia și România:

1996, București: România - Georgia 5-0

2000, Larnaca: România - Georgia 1-1

2001, Tbilisi: Georgia - România 0-2

2001, București: România - Georgia 1-1

2004, Larnaca: România - Georgia 3-0

2008, București: România - Georgia 2-1

2016, București: România - Georgia 5-1

2021, Ploiești: România - Georgia 1-2

Informații interesante înainte de Georgia - România

Ca jucător, Gheorghe Hagi a pasat decisiv la trei dintre golurile României din victoria obținută în fața Georgiei în 1996, scor 5-0. A fost selecționer la remiza din 2001 (preliminarii CM 2002), scor 1-1.

Marius Lăcătuș și Gică Popescu au marcat ultimele lor goluri pentru echipa națională în meciuri disputate împotriva Georgiei, în 1996, respectiv 2001.

Cătălin Hîldan a marcat unicul său gol în tricoul naționalei împotriva Georgiei. Se întâmpla în 2000, anul în care a murit.

Acesta va fi ultimul meci la națională pentru căpitanul Guram Kashia (38 de ani). România a fost ultima adversară și pentru Sepashvili (1996), Zaza Revishvili (1996) și Zaza Janashia (2001).

Willy Sagnol a obținut prima victorie ca selecționer al Georgiei chiar împotriva României, pe 2 iunie 2021. În acel meci, scor 2-1, Giorgi Mikautadze a înscris primul său gol pentru naționala, iar Giorgi Aburjania a bifat singura sa reușită în tricoul țării sale.

Lotul României pentru meciul cu Georgia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0);

FUNDAȘI

Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI

Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).

Programul României în 2026

2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00

6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45

25 septembrie: Suedia - România (Nations League)

28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)

2 octombrie: Polonia - România (Nations League)

5 octombrie: România - Suedia (Nations League)

14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)

17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)

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