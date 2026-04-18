Astăzi este o nouă zi plină de fotbal, motiv pentru care ne-a fost destul de greu să alegem selecții pentru Biletul Zilei XBets.ro.

Am decis să mizăm pe meciurile Bayer Leverkusen vs Augsburg, Lorient vs Olympique Marseille, Dinamo București vs U Cluj și Atletico Madrid vs Real Sociedad.

Biletul Zilei XBets.ro – 18 aprilie 2026

Meci Pronostic Cotă Bayer Leverkusen vs Augsburg 1 (victorie Leverkusen) 1.42 Lorient vs Marseille 2 (victorie Marseille) 1.78 Dinamo vs U Cluj 1X & peste 1,5 goluri 1.70 Atletico Madrid vs Real Sociedad Atletico câștigă trofeul 1.41

Bayer Leverkusen vs Augsburg – „Aspirinele” vor în Champions League

Bayer Leverkusen este neînvinsă de 7 meciuri în Bundesliga (3 victorii) și începe să spere la un loc de Champions League. Pe locul 5 în clasament cu 52 de puncte, echipa antrenată de Kasper Hjulmand trebuie să recupereze 4 puncte în ultimele 5 etape.

Primul obstacol este întâlnirea de astăzi cu Augsburg. Leverkusen va juca la mijlocul săptămânii viitoare în semifinalele DFB Pokal cu Bayern Munchen. Se anunță o misiune dificilă pentru „aspirine”, dar acestea ar putea profita de forma mai slabă a celor de la Augsburg. Bavarezii nu au câștigat în ultimele 5 runde, dar nu își fac griji pentru menținerea în Bundesliga.

PONT: Bayer Leverkusen vs Augsburg – 1 (victorie Leverkusen) – cota 1.42

Lorient vs O Marseille – oaspeții vor locul 3 în Ligue 1

Olympique Marseille ocupă poziția a 4-a în clasament, la 1 punct de locurile de Champions League și tot la 1 punct de urmăritoarea sa, Lyon. Marseille a pierdut în ultima lună cu Lille și Monaco și are nevoie de victorie în meciul din această seară pentru a-și atinge obiectivele de final de sezon.

Lorient este o echipă fără griji. Cu 5 meciuri rămase de jucat în campionat, echipa din Bretania nu poate emite pretenții la locurile de cupe europene și are 14 puncte mai mult decât echipa de pe prima poziție retrogradabilă. O singură victorie a obținut Lorient în ultimele 7 meciuri de campionat, astfel că Marseille vrea să revendice cele 3 puncte în condițiile în care a marcat în fiecare din ultimele 7 meciuri.

PONT: Lorient vs Marseille – 2 (victorie Marseille) – cota 1.78

Dinamo vs U Cluj – pot fi opriți oaspeții din drumul spre titlu?

Bergodi face minuni la U Cluj. După scandalul din înfrângerea cu concitadina CFR, Universitatea a câștigat toate cele 10 meciuri jucate. Mai mult, în ultima partidă a surclasat-o cu 4-0 pe Universitatea Craiova, principala contracandidată la titlu. Atuul clujenilor este forța ofensivă. Ei înregistrează o medie de 2,5 goluri pe meci în ultimele 10 confruntări.

Dinamo nu a mai câștigat de 6 meciuri în campionat și, de unde era văzută de mulți ca o pretendentă serioasă la titlu, în acest moment este ultima în Play-off. Bucureștenii dau semne de revenire, dar, în ciuda unui joc aspectuos, au reușit doar remize în ultimele două meciuri jucate cu FC Argeș și CFR Cluj. Este greu de crezut că U Cluj va putea menține ritmul victoriilor, așa că mizăm pe faptul că Dinamo nu va pierde acest meci.

PONT: Dinamo București vs CFR Cluj – 1X & peste 1,5 goluri – cota 1.70

Atletico Madrid vs Real Sociedad în finala Copa del Rey

După eliminarea Barcelonei și calificarea în semifinalele Champions League la mijlocul săptămânii, Atletico Madrid poate obține astăzi primul trofeu al sezonului. De la ora 22:00, pe Estadio de la Cartuja din Sevilla, echipa lui Diego Simeone va juca cu Real Sociedad în finala Cupei Spaniei. „Los Colchoneros” sunt marii favoriți ai finalei prin prisma ultimelor rezultate obținute.

Real Sociedad este o echipă de netrecut pe propriul teren, dar în deplasare nu își găsește cadența. Și în meciurile directe, bascii au remizat la San Sebastian, dar au pierdut cu 2-3 întâlnirea de pe Wanda Metropolitano. Meciul este deschis oricărui rezultat. Dacă luăm în considerare că Atletico a eliminat Barcelona din două competiții în decurs de o lună (în semifinalele Cupei Spaniei și sferturile UCL), echipa lui Diego Simeone este favorită să ridice trofeul.

Pronosticurile din acest material sunt selectate de tipsterii XBets.ro în baza unor analize atente, dar și a inspirației, și reprezintă doar o recomandare pentru cei interesați și nicidecum o garanție pentru câștiguri la pariuri sportive. Nu uita! Cotele din acest material pot suferi modificări în orice moment. Licența: L2160797Y000396, 18+, Fii responsabil!