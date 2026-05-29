„Afară! Nu ai voie” A răbufnit când a aflat motivul pentru care un dinamovist ratează barajul cu FCSB: „Nu există așa ceva”

Gică Craioveanu (58 de ani) l-a criticat pe Alexandru Pop (26 de ani), jucător care va absenta la finala barajului pentru Conference League.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a dezvăluit la conferința de presă că atacantul său și-a programat nunta cu mult timp înainte și nu a putut modifica planurile.

Gică Craioveanu, atac la adresa lui Alex Pop: „Nu există așa ceva”

Craioveanu a explicat că fotbalul ar trebui să fie prioritar pentru jucători, mai ales în momente atât de importante.

„Afară, îi reziliază contractul! Nu ai voie, serios! Eu, dacă mă duceam în Spania să schiez, când jucam, eram dat afară a doua zi. Nu există așa ceva. Fotbalul trebuie respectat”, a spus Craioveanu, potrivit digisport.ro.

Fostul internațional l-a dat exemplu pe Ștefan Baiaram, care și-a amânat cununia civilă, după ce a fost convocat la naționala României.

„S-a amânat cununia civilă, pentru că Fane este la echipa națională, iar mseseria e meserie, fotbalul e fotbal. Amâni! Cine nu înțelege un lucru ca acesta? Dați-mi un exemplu”.

Alex Pop nu a mai avut ce să facă în legătură cu acest detaliu, el și-a organizat de foarte mult timp nunta și-i urăm toate cele bune. Noi avem un meci foarte important mâine, iar el are, la rândul lui, un eveniment important în viață. I-a părut rău de situația asta, dar nu a mai putut schimba nimic. Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Pe lângă absența lui Pop, Dinamo are și alte probleme mari în ofensivă. George Pușcaș a suferit o accidentare la coapsă în meciul cu CFR Cluj, iar Mamoudou Karamoko e accidentat de o lună și jumătate.

„Karamoko și Pușcaș se antrenează cu noi, în privința lor vom lua o decizie până la meci. Doar jucătorii care sunt la pregătiți la maximum să lupte și să joace vor fi pe teren”, a afirmat Kopic.

Alex Pop: 40 de meciuri, 3 goluri, o pasă de gol sezonul acesta

George Pușcaș: 8 meciuri, un gol, o pasă de gol

Mamoudou Karamoko: 27 de meciuri, 6 goluri, o pasă de gol

